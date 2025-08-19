Пьяный избил полицейского в вытрезвителе

Инцидент произошёл в субботу, 16 августа. В полицию поступила информация о 39-летнем мужчине, который нарушал общественный порядок и вёл себя агрессивно на автозаправке. Прибывшие на место сотрудники констатировали, что он находится в сильном опьянении, и приняли решение доставить его в вытрезвитель.

Задержанный не подчинился законным требованиям, оскорблял полицейских, сопротивлялся, в результате чего к нему пришлось применить физическую силу. Уже в вытрезвителе мужчина продолжал угрожать и, после снятия наручников, несколько раз ударил полицейского по различным частям тела.

По факту нападения начат уголовный процесс по статье 270 УК Латвии — сопротивление должностному лицу с применением насилия. Санкция предусматривает лишение свободы до одного года, краткосрочное заключение или пробационный надзор. Кроме того, возбуждено административное дело за невыполнение законных требований полиции, где штраф может составить до 700 евро для физического лица.