Выманили карту и украли 3000 евро: полиция задержала «денежных мулов» с десяткам эпизодов мошенничества

Как действовали мошенники

31 июля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пострадала от телефонного обмана. Ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками оператора Tele2, и заявили, что её банковский счёт якобы атакуют мошенники. Чтобы убедить жертву, злоумышленники перевели её «на банковских работников», а затем — «на полицию».

Сценарий был тщательно выстроен: женщине сказали, что на её имя пытаются оформить товар в рассрочку, а карта заблокирована. Для «безопасности» её нужно срочно передать в банк. Через некоторое время к дому пострадавшей пришла незнакомая женщина и забрала карту. Позже в банке выяснилось: со счёта списано 3000 евро.

Аресты и расследование



11 августа полиция задержала подозреваемых — 29-летнего гражданина Украины и 39-летнюю гражданку Латвии. Они выполняли роль так называемых "денежный мулов" — курьеров, которые забирают у жертв карты или наличные и передают их организаторам схемы.

В отношении задержанных начато уголовное производство по статье 177 УК Латвии (мошенничество). Дополнительно дело квалифицировано по статье 195 УК (отмывание денег в крупном размере организованной группой). За такие преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. 13 августа суд избрал обоим меру пресечения в виде ареста.

По данным следствия, задержанные могут быть причастны примерно к 40 аналогичным эпизодам по всей стране. В этих случаях они также приезжали к потерпевшим и забирали карты или деньги лично.

В полиции подчёркивают: подобные жалобы поступают регулярно. Люди доверяют мошенникам, передают им не только карты, но и наличные, иногда даже отправляют всё это по почте.

Правоохранители напоминают:

банк или полиция никогда не забирают карты и деньги у клиентов лично,

при подозрительных звонках стоит первым делом перезвонить родственникам или самостоятельно связаться с банком,

любая просьба передать карту или наличные незнакомцу — это мошенничество.

«Позвоните своим близким раньше, чем это сделает преступник», — подчёркивают в Государственной полиции.