Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Выманили карту и украли 3000 евро: полиция задержала «денежных мулов» с десяткам эпизодов мошенничества

Редакция PRESS 19 августа, 2025 18:14

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция раскрыла очередную схему телефонных мошенников, которые действовали в разных регионах Латвии. На прошлой неделе правоохранители задержали двух так называемых «денежных мулов» — мужчину и женщину, которые, выдавая себя за представителей банков, забирали у доверчивых жителей платёжные карты и наличные. Одной из последних жертв стала жительница рижского микрорайона Иманта: с её карты исчезли 3000 евро.

Как действовали мошенники

31 июля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пострадала от телефонного обмана. Ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками оператора Tele2, и заявили, что её банковский счёт якобы атакуют мошенники. Чтобы убедить жертву, злоумышленники перевели её «на банковских работников», а затем — «на полицию».

Сценарий был тщательно выстроен: женщине сказали, что на её имя пытаются оформить товар в рассрочку, а карта заблокирована. Для «безопасности» её нужно срочно передать в банк. Через некоторое время к дому пострадавшей пришла незнакомая женщина и забрала карту. Позже в банке выяснилось: со счёта списано 3000 евро.

Аресты и расследование


11 августа полиция задержала подозреваемых — 29-летнего гражданина Украины и 39-летнюю гражданку Латвии. Они выполняли роль так называемых "денежный мулов" — курьеров, которые забирают у жертв карты или наличные и передают их организаторам схемы.

В отношении задержанных начато уголовное производство по статье 177 УК Латвии (мошенничество). Дополнительно дело квалифицировано по статье 195 УК (отмывание денег в крупном размере организованной группой). За такие преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. 13 августа суд избрал обоим меру пресечения в виде ареста.

По данным следствия, задержанные могут быть причастны примерно к 40 аналогичным эпизодам по всей стране. В этих случаях они также приезжали к потерпевшим и забирали карты или деньги лично.

В полиции подчёркивают: подобные жалобы поступают регулярно. Люди доверяют мошенникам, передают им не только карты, но и наличные, иногда даже отправляют всё это по почте.

Правоохранители напоминают:

банк или полиция никогда не забирают карты и деньги у клиентов лично,
при подозрительных звонках стоит первым делом перезвонить родственникам или самостоятельно связаться с банком,
любая просьба передать карту или наличные незнакомцу — это мошенничество.

«Позвоните своим близким раньше, чем это сделает преступник», — подчёркивают в Государственной полиции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:10 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать