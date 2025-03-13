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Путин заявил, что согласен с предложением о перемирии

© Deutsche Welle 13 марта, 2025 18:31

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По словам Путина, он исходит из того, что прекращение огня "должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру", сообщает Deutsche Welle.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении огня в Украине на определенных условиях. "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - заявил он в четверг, 13 марта, в Минске на пресс-конференции по итогам переговоров с правителем Беларуси Александром Лукашенко.

Путин: "мы за, но есть нюансы"

Путин также указал на ситуацию в Курской области, где ведется контрнаступление ВС РФ. По его словам, Киеву выгодно заключить перемирие на 30 суток, поскольку все ее военные в Курской области якобы заблокированы. "Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа - сдаться в плен или погибнуть. В этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы", - заявил российский президент журналистам.

Поскольку ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения после заключения перемирия, приводят слова Путина российские СМИ. 

"Там российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. Там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли для блокирования целые достаточно крупные подразделения. Как эти 30 суток будут использоваться?" - задается он вопросом и предполагает, что Украина может за это время провести принудительную мобилизацию и получить дополнительные вооружения.

Договоренности США и Украины

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию. По итогам встречи в Джидде сообщалось, что Киев дал согласие на американское предложение объявить режим прекращения огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что мяч теперь на стороне России.  Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 13 марта заявил, что Россия не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

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