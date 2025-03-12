«Путин превратит Балтию в Мариуполь»: бывшие командиры НАТО таблоиду The Sun

Сэр Ричард Ширеф, бывший заместитель Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе, и Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, заявили The Sun, что это реальность, с которой может столкнуться Запад, если Европа не предпримет немедленных действий - не только по поставке Украине большего количества оружия, но и по значительному укреплению обороны НАТО в Балтийском регионе.

НАТО должно мобилизоваться и подготовиться к войне, подчеркивают они, чтобы Путин ни на секунду не сомневался, что если его армия осмелится вторгнуться в Прибалтику, она получит мощный удар и будет остановлена.

Ширеф открыто выразил беспокойство за будущее Запада, если он не предпримет немедленных действий по разработке эффективной стратегии сдерживания.

Он подверг резкой критике Трампа, обвинив его в нанесении «смертельного удара» по НАТО и одновременно в реализации внешнеполитических амбиций Путина.

«Трамп вызвал серьезные сомнения - абсолютные сомнения - в готовности Соединенных Штатов защищать коллективную безопасность, которая лежит в основе НАТО», - подчеркнул Ширеф.

Бывший военачальник, руководивший британскими войсками в первой войне в Персидском заливе и в Ираке, предупреждает, что если Путин с помощью Трампа добьется своего, это фактически будет означать капитуляцию Украины.

«Это даст Путину возможность объявить о победе, перевооружить, перестроить и укрепить свою армию», - объясняет сэр Ширеф.

«И как только он это сделает, он завершит уничтожение Украины. Потому что он никогда не откажется от своей главной цели - захватить всю Украину», - подчеркнул он.

После этого, по его словам, Путин обратится к Молдове, Грузии и Румынии, вмешается в их выборы и поставит у власти одну из своих марионеток.

Затем он обратит свой взор на страны Балтии. Крупные города этих стран со значительным русскоязычным населением исторически важны с точки зрения имперской России, которой Путин пытается подражать.

Кроме того, с географической точки зрения они имеют стратегическое значение: выход к морю, важные портовые узлы, промышленные центры и важные границы.

Бывший военный лидер предупреждает: «Я думаю, очень вероятно, что когда Путин посмотрит на НАТО, он увидит, что эта организация слаба из-за действий Трампа, и подумает: «Я могу попробовать страны Балтии». И тогда мы окажемся в состоянии войны с Россией, потому что у нас есть 1 000 военнослужащих в Эстонии, а французы, немцы и канадцы также размещены в Прибалтике».

Ширеф описывает ужасающую картину того, как может выглядеть нападение России на страны Балтии.

«Когда Россия нападает, это выглядит точно так же, как то, что мы видели в украинском городе Мариуполе - депортация детей, изнасилование женщин и массовое убийство мирных жителей», - предупреждает он.

Мариуполь на востоке Украины был превращен в руины после того, как российские войска атаковали город танками, минометами, ракетами и авиацией без всякой пощады.

К марту 2022 года более 450 000 мирных жителей оказались в Мариуполе, но в результате жестоких боев погибли тысячи мужчин, женщин и детей, а ключевые объекты инфраструктуры были разрушены.

После нескольких месяцев ожесточенных боев украинские защитники, удерживающие металлургический завод «Азовсталь», были вынуждены сдаться, и Мариуполь перешел под российскую оккупацию, где и находится по сей день.

Все, что осталось от некогда оживленного и развитого города, - это груды обломков, а разрушенные здания теперь стоят вдоль улиц как безмолвные свидетели жестокостей войны.

Если Путин получит возможность устроить ад в Европе, страны Балтии станут следующим Мариуполем, предупреждает Ширеф.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, говорит, что Путин может нанести ракетные удары по странам НАТО, чтобы уничтожить транспортную инфраструктуру.

Это связано с тем, что российский диктатор знает, что оборона НАТО основана на способности быстро перемещаться и укреплять свои силы в регионе.

«Это означает, что аэропорты и порты на восточном фланге НАТО - от Финляндии до Польши и Румынии - станут мишенями. Они могут быть уничтожены прямыми ударами или парализованы кибератаками», - говорит он.

Ширеф, разделяющий мнение Ходжеса, подчеркивает, что единственный способ остановить Путина - это укрепить оборону Европы и разработать эффективную стратегию сдерживания.

Он объясняет: «Единственный способ предотвратить это - мобилизоваться, подготовиться к худшему сценарию и дать Путину понять, что если он попытается вмешаться в дела стран Балтии, то получит сильный удар. Но это невозможно, пока мы не проведем надлежащую подготовку».

По словам Шерефа, без участия США оперативный потенциал НАТО станет более сложным, поскольку Америка до сих пор обеспечивала львиную долю финансирования. Кроме того, американский потенциал - включая ракеты дальнего радиуса действия, системы противовоздушной обороны, разведки и наблюдения, а также внушительное количество танков и войск - будет тяжелой потерей.

«Но в целом Европа экономически в десять раз больше России. Европа может это сделать. Но для этого потребуется время, усилия, лидерство и жертвы», - напоминает Ширеф.

Во-первых, Европа должна обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она могла поддерживать свою оборону от жестоких атак России. Особенно сейчас, когда Трамп прекратил поставки американского оружия и военной помощи Украине.

Во-вторых, Европа должна быть в состоянии заполнить брешь, которая может возникнуть, если Трамп выйдет из НАТО, и разработать последовательную стратегию по рационализации оборонной промышленности.

Это означает мобилизацию войск и, возможно, возвращение обязательной военной службы для укрепления вооруженных сил - как в начале Второй мировой войны, когда Европа готовилась к борьбе с нацистами.

Ширеф предупреждает: «Ради безопасности всех нас это должно удаться. Если Европа будет разделена и не сможет взять на себя ответственность, я серьезно опасаюсь за наше будущее».