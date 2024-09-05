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«Путин прав!» Жителю Малпилса дали реальный срок за нападение на украинцев

Редакция PRESS 5 сентября, 2024 16:14

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Видземский окружной суд приговорил Эдгарса Ромалса, 1981 года рождения, из Малпилса, к одному году и восьми месяцам лишения свободы за публичное прославление военного преступления и разжигание национальной ненависти к украинцам, сообщает la.lv со ссылкой на "Латвияс Авизе".

Согласно обвинительному заключению, в октябре 2022 года в Малпилсе Ромалс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с тремя украинцами - двумя мужчинами и женщиной - набросился на них, пытаясь ударить, со словами: "Путин правильно делает, что убивает украинцев! Нам нужно" сбросить атомную бомбу на украинцев, украинцы - отстой.

Один из пострадавших, 22-летний Максим, показал, что находится в Латвии с 25 февраля 2022 года. Раньше он жил под Львовом и сразу после начала войны переехал жить к сестре матери в Латвию. Он был освобожден от службы в украинской армии по состоянию здоровья. Сейчас живет в Малпилсе и работает в сфере информационных технологий. До конфликта у него не было конфликтов с Ромалсом.

Пострадавшая женщина рассказала, что предложила обвиняемому: если он извинится за свои действия, на него не станут заявлять в полицию и простят, но он так и не извинился.

"На Украине умирают люди, но Ромалс это поддерживает, называет украинцев м***ками, мы такие "со своим президентом Зеленским". Мне больно это слышать, потому что моя сестра добровольно пошла на войну, мой брат-инвалид пошел на фронт, где провел полтора года, сын моей сестры тоже воевал за родину", - добавила женщина.

Как выяснилось, к моменту конфликта Ромалс пил уже несколько дней подряд. Однако, он не стал извиняться и даже отказался от адвоката и от дачи показаний, мотивируя тем, что ввиду опьянения своих слов и действий не помнит. 

В ходе дебатов прокурор потребовал приговорить Ромалса к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, а также к двум годам условного надзора. Услышав это, Ромалса попросил всех простить его в суде, заявил, что сожалеет о содеянном и не заслуживает столь сурового наказания, поскольку не был ни на стороне России, ни Украины, а «за мир во всем мире". После заседания прокурор рассказала газете, что если бы обвиняемый уже в ходе следствия раскаялся и попросил обойтись без судебного разбирательства, возможно, для него попросили бы лишь условное наказание.

После приговора суда Ромалса не арестовали в зале суда. Решение может быть обжаловано.

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Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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