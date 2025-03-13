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Путин о пленнённых под Курском солдатах ВСУ: будем судить как террористов (ВИДЕО)

Редакция PRESS 13 марта, 2025 13:43

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СМИ опубликовали кадры, на которых, как утверждается, Владимир Путин посещает один из командных пунктов в Курской области, пишет русская служба Би-би-си в своем телеграм-канале со ссылкой на россми и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

На этих кадрах Путин – в военной форме, его встречает начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. СМИ подчеркивают, что Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения украинских войск в этот регион, которое произошло 6 августа 2023 года.

Герасимов заявил, что на сегодняшний день российские войска контролируют более 86% от площади, занятой ВСУ в Курской области. По словам начальника Генштаба, за последние пять дней российская армия взяла под свой контроль 24 населенных пункта и 259 кв. км территории в Курской области.

В свою очередь, Путин заявил, что Курскую область «надо полностью освободить» и «подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы».

Россия будет относиться к взятым в плен в Курской области бойцам ВСУ как к террористам, заявил Путин, сообщает телеграм-канал ASTRA. 

По его словам, Россия будет гуманна ко всем пленным, но на иностранных наемников не распространяется Женевская конвенция. Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о взятии в плен в Курской области 430 украинских солдат.

Видео совещания Путина и Герасимова публикуют кремлевские СМИ. На них видны следы монтажа и искажения речи.

 

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Мир 15:50

Мир 0 комментариев

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