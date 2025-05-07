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Путин и Си Цзиньпин вновь обсудят строительство газопровода

© Deutsche Welle 7 мая, 2025 18:31

Мир 0 комментариев

Путин и Си договорились вновь обсудить вопрос о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". До сих пор попытки Путина убедить Китай закупать у РФ дополнительно 50 млрд кубометров в год были безуспешны.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в ходе визита Си в Москву на этой неделе вновь обсудить вопрос о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". Многолетние попытки Путина убедить Китай закупать у России ежегодно дополнительно 50 млрд кубометров газа завершались безрезультатно, но сейчас Пекин готов пойти навстречу по цене, сообщило агентство Bloomberg в среду, 7 мая.

До сих пор власти КНР требовали продавать газ по еще не построенной "Силе Сибири - 2" по внутрироссийской цене, но во время нынешнего визита могут начать вести переговоры о более высокой цене, рассказали агентству информированные источники. По их словам, Пекин теперь готов обсуждать котировки между внутрироссийской ценой и той, которую он платит за газ, поставляемый по "Силе Сибири".

Первая "Сила Сибири" заработала в 2019 году и к декабрю прошлого года вышла на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год. "Сила Сибири - 2", по российским расчетам, сможет поставлять 50 млрд кубометров газа с Ямальского месторождения, которое до 2022 года снабжало Европу. Согласно планам, газопровод должен пройти в Китай через Монголию. Но, по словам источников Bloomberg, Пекин настаивает на прямом маршруте из России в Китай, как и в случае с первой "Силой Сибири".

Попытка компенсировать потери от прекращения поставок в Европу

Во время визита Путина в Пекин в 2024 году председатель "Газпрома" Алексей Миллер даже не сопровождал его. Это стало еще одним свидетельством необоснованности ожиданий руководства РФ от "безграничного партнерства" с Москвой, провозглашенного Си Цзиньпином, отмечает Bloomberg. Пекин требовал цену, близкую к внутрироссийской (субсидируемой правительством) и был готов закупать лишь небольшую часть из годового объема в 50 млрд кубометров, писала тогда газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Россия пытается компенсировать потерю европейского рынка, на который до начала войны против Украины поставляла более 150 млрд кубометров в год. Но сделать этого не удастся даже со всеми газопроводами в Китай, действующими и потенциальными: 38 млрд и 50 млрд по двум "Силам Сибири" и 10 млрд по дальневосточному маршруту дадут лишь 98 млрд кубометров в год.

Отказ ЕС от российских энергоносителей

Российские поставки в Европу и Турцию в этом году, по прогнозу инвестиционной компании БКС, составят 40 млрд кубометров (на 10 млрд меньше, чем в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину). Но Евросоюз поставил цель прекратить закупать энергоресурсы у России в 2027 году, то есть и этот объем уже в ближайшие годы будет потерян. Во вторник, 6 мая, Еврокомиссия представила план по полному отказу от российских поставок.

Сам "Газпром" ожидает, что экспорт в Европу и Турцию в текущем году составит 47 млрд кубометров (в пять раз меньше, чем в 2019 году). Компания стремительно теряет деньги: в 2025 году денежный поток станет отрицательным (то есть текущие расходы монополии будут превышать денежные поступления), а за период с 2025 по 2034 годы совокупная "дыра" в бюджете "Газпрома" составит 15 трлн рублей.

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