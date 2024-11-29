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Путин грозит ударить по Киеву новой баллистической ракетой и хвалит Трампа

Euronews 29 ноября, 2024 13:18

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Scanpix/EPA/RAMIL SITDIKOV / KREMLIN POOL

Путин утверждает, что запуск нескольких ракет "Орешник" в ходе одной атаки будет иметь разрушительную силу, сравнимую с ядерным ударом, пишет "Евроньюз".

На пресс-конференции в Казахстане в четверг президент России Владимир Путин пригрозил нанести удар по украинской столице Киеву недавно представленными ракетами "Орешник". Он также похвалил избранного президента США Дональда Трампа, назвав его весьма умным и опытным политиком.

Не исключаем и использование "Орешника" по военным объектам, объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений. И в Киеве в том числе.

По словам Путина, ракета "Орешник", впервые запущенная по Украине на прошлой неделе, несёт шесть боеголовок и может лететь со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. Президент РФ также заявил, что её невозможно перехватить никакими современными системами ПВО, и что использование нескольких ракет "Орешник" одновременно по своей разрушительной силе было бы сопоставимо с ядерным ударом, хотя "Орешник" и не является оружием массового поражения.

На саммите ОДКБ в Казахстане Путин рассказал, что "Орешник" может проникать в подземные бункеры и выпускать десятки суббоеприпасов. По его словам, температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, а все, что находится в эпицентре взрыва, "по сути, превращается в пыль". Президент РФ также объявил, что Россия начала серийное производство "Орешника".

Российский президент предположил, что решение США разрешить Украине нанести удар по России ракетами большей дальности может быть направлено на то, чтобы затруднить следующей американской администрации переговоры о мирном соглашении.

Он охарактеризовал нового президента США Дональда Трампа как умного и опытного лидера, выразив уверенность в том, что он сможет найти решение, учитывая, что он решил такую ​​задачу, как возвращение в Белый дом.

Ранее Трамп заявлял, что может положить конец войне в Украине "за один день".

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