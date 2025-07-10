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Пусть плодят вице-мэров? VARAM собирается «развязать руки» чиновникам самоуправлений

Редакция PRESS 10 июля, 2025 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

После выборов ряд самоуправлений Латвии приняли решение либо сократить, либо увеличить количество заместителей председателя думы. По закону такие изменения требуют публичного обсуждения, однако некоторые муниципалитеты обошлись без этой процедуры. Ответственное министерство — Умного управления и регионального развития (VARAM) — не станет выносить замечания нарушителям, но намерено обсудить этот вопрос на семинаре в июле. Более того, рассматривается возможность исключения требования о публичных обсуждениях из нормативных актов, сообщает LSM.

В этом году число заместителей председателя думы увеличится, например, в Риге, Юрмале и Салдусском крае. При этом в этих самоуправлениях публичные обсуждения по поводу изменения числа заместителей не проводились. Иначе поступили, к примеру, Резекненская городская дума, а также самоуправления Баускского, Балвского и Резекненского краев, где изменения в уставе, касающиеся числа заместителей, сопровождались публичными консультациями.

Как пояснила заместитель государственного секретаря VARAM Илзе Оша, отсутствие публичных обсуждений противоречит законодательству. По её словам, такие консультации обязательны во всех случаях изменения устава самоуправления, включая реорганизацию его структуры. «Правильнее было бы проводить эти обсуждения, поскольку такая процедура предусмотрена», — отметила она.

Однако, если публичное обсуждение не состоялось, министерство должно оценить последствия.

«Существенно ли это изменило бы ситуацию? Может ли такое несоответствие серьёзно повлиять на дальнейшую работу самоуправления? Вероятно, в данном случае это не столь критично», — признала Оша. По её мнению, отсутствие консультаций не нанесло значительного ущерба, поэтому VARAM не планирует принимать меры против самоуправлений, проигнорировавших процедуру.

В конце июля VARAM организует семинар для новых депутатов самоуправлений, где будут разъяснены принципы пропорционального представительства в комитетах и другие аспекты работы думы. На замечание, что, например, мэр Салдуса Марис Зустс, представляющий Латвийскую зелёную партию и возглавляющий самоуправление уже третий созыв, вероятно, знал о необходимости консультаций, Оша предположила, что могла быть «попытка быстрее урегулировать вопросы».

«Конечно, можно было бы призвать самоуправления пересмотреть свои решения там, где сокращено число комитетов или изменено количество заместителей. Но мы не будем требовать отмены таких решений. Вместо этого мы ещё раз объясним, как правильно проводить любые изменения в уставе», — подчеркнула Оша.

При этом она допустила, что в некоторых случаях публичные обсуждения могут быть необязательными. В частности, рассматривается возможность отмены требования о консультациях при изменении числа заместителей. «Мы обсудим, насколько далеко можно утверждать структуру без публичных обсуждений. После выборов самоуправления часто хотят оперативно пересмотреть структуру и не желают затягивать процесс долгими дискуссиями. Это один из вариантов, но сначала нужно обсудить изменения в Законе о самоуправлениях», — пояснила Оша.

Что касается комитетов, VARAM вмешается только в случае нарушения принципа пропорциональности. Как показывает практика, подобные споры нередко доходят до суда. После прецедента в Саласпилсе министерство предпочитает действовать превентивно, а не карать. «В случаях явного нарушения закона, особенно если несоблюдение пропорциональности ограничивает права депутатов представлять своих избирателей, мы, конечно, направим письмо в самоуправление», — заверила Оша.

Новые думы только начали работу, и комитеты пока сформированы не везде. На данный момент VARAM не получила ни одной жалобы на возможные нарушения принципа пропорциональности.

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