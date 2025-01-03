Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Прямо через Ригу: начинает ходить поезд из Вильнюса в Таллин

© LETA 3 января, 2025 17:10

Новости Латвии 0 комментариев

Пассажирское железнодорожное сообщение Таллин-Тарту-Рига-Вильнюс возобновится уже в ближайший понедельник, пишет BNS со ссылкой на региональное издание Vooremaa.

В последний раз прямое железнодорожное сообщение из Таллина в Латвию и Литву действовало в 1998 году, когда работал Балтийский экспресс. После этого наступила длительная пауза. Стороны предпринимали отдельные попытки, но они сходили на нет.

В ноябре прошлого года эстонским, латвийским и литовским железнодорожным операторам удалось договориться о согласовании расписания, чтобы сделать возможными поездки между тремя странами.

Сообщение Таллин-Тарту-Рига-Вильнюс с двумя пересадками начнет действовать с 6 января. С государственной точки зрения, согласование расписания создаст лучшие возможности для поездок жителей Южной и Центральной Эстонии. Насколько жители этого региона будут заинтересованы в этом - уравнение из нескольких неизвестных, отмечает издание.

Из Йыгева можно начать путешествие к соседям на валгаском поезде, который отправляется каждый день в 12.11,  и в 13.54 прибывает в приграничный город. В Валга нужно сделать пересадку на рижский поезд, который отправляется в 14:11.

Поскольку состояние латвийской железной дороги не такое хорошее, как в Эстонии, на преодоление 150-километрового расстояния уйдет около 2,5 часов. После быстрой пересадки в Риге в 16.55 начинается путешествие в столицу Литвы. В Вильнюс поезд прибывает около 21 часа. Знакомство со столицами усложняется тем, что и в Вильнюс и в Таллин поезда прибывают вечером и путешественнику потребуется ночлег, поэтому гостиницы следует бронировать заранее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 319 реакций
Комментарии (0) 319 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать