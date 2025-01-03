Прямо через Ригу: начинает ходить поезд из Вильнюса в Таллин

В последний раз прямое железнодорожное сообщение из Таллина в Латвию и Литву действовало в 1998 году, когда работал Балтийский экспресс. После этого наступила длительная пауза. Стороны предпринимали отдельные попытки, но они сходили на нет.

В ноябре прошлого года эстонским, латвийским и литовским железнодорожным операторам удалось договориться о согласовании расписания, чтобы сделать возможными поездки между тремя странами.

Сообщение Таллин-Тарту-Рига-Вильнюс с двумя пересадками начнет действовать с 6 января. С государственной точки зрения, согласование расписания создаст лучшие возможности для поездок жителей Южной и Центральной Эстонии. Насколько жители этого региона будут заинтересованы в этом - уравнение из нескольких неизвестных, отмечает издание.

Из Йыгева можно начать путешествие к соседям на валгаском поезде, который отправляется каждый день в 12.11, и в 13.54 прибывает в приграничный город. В Валга нужно сделать пересадку на рижский поезд, который отправляется в 14:11.

Поскольку состояние латвийской железной дороги не такое хорошее, как в Эстонии, на преодоление 150-километрового расстояния уйдет около 2,5 часов. После быстрой пересадки в Риге в 16.55 начинается путешествие в столицу Литвы. В Вильнюс поезд прибывает около 21 часа. Знакомство со столицами усложняется тем, что и в Вильнюс и в Таллин поезда прибывают вечером и путешественнику потребуется ночлег, поэтому гостиницы следует бронировать заранее.