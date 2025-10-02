Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Провизия для солдат: начальница армейского склада осуждена на 4 года (1)

© LETA 2 октября, 2025 11:08

ЧП и криминал 1 комментариев

Рижский районный суд в Юрмале приговорил бывшую сотрудницу Национальных вооружённых сил (НВС) Ингу Каминску к четырём годам лишения свободы и одному году условно за злоупотребление должностными полномочиями, подделку документов и мошенничество, связанное с закупками продуктов питания, сообщили агентству LETA в суде.

Также было принято решение конфисковать автомобиль Hyundai Santa Fe, принадлежащий Каминской.

Из общедоступной информации следует, что Каминска была начальником продовольственного склада группы продовольственного снабжения роты снабжения третьего регионального центра снабжения Командования снабжения.

Не называя имени этого человека, прокуратура в ранее распространенном для СМИ заявлении заявила, что должностное лицо, движимое корыстными мотивами, в период с 15 марта 2022 года по 1 марта 2023 года при размещении заказов на продукты питания в компании указывало ее представителям, какие именно продукты питания должны быть поставлены в НВС, и их количество, а также давало указания, какие именно товары и в каком количестве не поставлять, а фиктивно указывать в товарных накладных компании как поставленные.

Эта компания — давний поставщик продовольствия для армии, SIA «Lanekss», которая уже была наказана в рамках отдельного производства.

Каминской и двум частным лицам, уголовное производство в отношении которых выделено в отдельное производство, также инкриминируется то, что, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц предварительно сговорились подделать документы - 169 товарно-транспортных накладных, которые Каминской были представлены в бухгалтерию для оплаты.

Таким образом, злоумышленники похитили 113 519 евро, которые были переведены на банковский счет вышеуказанной компании.

В ходе уголовного производства, выделенного из основного дела, в конце 2024 года были заключены соглашения о признании вины с двумя частными лицами, а также с представителем вышеупомянутой компании. Оба сотрудника компании были приговорены к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 49 000 евро.

В свою очередь, «Ланекс» был оштрафован на 101 500 евро за применение мер принудительного характера. В свою очередь, оба лица также выплатили компенсацию материального ущерба в размере 100 658 евро.

Согласно информации, доступной на портале «Firmas.lv», компания «Lanekss» была основана в 2001 году, её основной капитал составляет 2840 евро. Компания принадлежит Нине Силине. Оборот компании в 2024 году составил 5,62 млн евро, а прибыль за год составила 0,89 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Важно 20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

Важно 20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать