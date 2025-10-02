Также было принято решение конфисковать автомобиль Hyundai Santa Fe, принадлежащий Каминской.

Из общедоступной информации следует, что Каминска была начальником продовольственного склада группы продовольственного снабжения роты снабжения третьего регионального центра снабжения Командования снабжения.

Не называя имени этого человека, прокуратура в ранее распространенном для СМИ заявлении заявила, что должностное лицо, движимое корыстными мотивами, в период с 15 марта 2022 года по 1 марта 2023 года при размещении заказов на продукты питания в компании указывало ее представителям, какие именно продукты питания должны быть поставлены в НВС, и их количество, а также давало указания, какие именно товары и в каком количестве не поставлять, а фиктивно указывать в товарных накладных компании как поставленные.

Эта компания — давний поставщик продовольствия для армии, SIA «Lanekss», которая уже была наказана в рамках отдельного производства.

Каминской и двум частным лицам, уголовное производство в отношении которых выделено в отдельное производство, также инкриминируется то, что, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц предварительно сговорились подделать документы - 169 товарно-транспортных накладных, которые Каминской были представлены в бухгалтерию для оплаты.

Таким образом, злоумышленники похитили 113 519 евро, которые были переведены на банковский счет вышеуказанной компании.

В ходе уголовного производства, выделенного из основного дела, в конце 2024 года были заключены соглашения о признании вины с двумя частными лицами, а также с представителем вышеупомянутой компании. Оба сотрудника компании были приговорены к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 49 000 евро.

В свою очередь, «Ланекс» был оштрафован на 101 500 евро за применение мер принудительного характера. В свою очередь, оба лица также выплатили компенсацию материального ущерба в размере 100 658 евро.

Согласно информации, доступной на портале «Firmas.lv», компания «Lanekss» была основана в 2001 году, её основной капитал составляет 2840 евро. Компания принадлежит Нине Силине. Оборот компании в 2024 году составил 5,62 млн евро, а прибыль за год составила 0,89 млн евро.