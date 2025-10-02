Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Переход на латышский язык создаёт проблемы и для латышских школ: эксперты

© LETA 2 октября, 2025 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

При переходе на обучение только на латышском языке поддержка необходима не только бывшим школам национальных меньшинств, но и латышским школам, где учатся ученики, для которых латышский язык не является родным, говорится в отчёте Государственной службы качества образования (ГСКО) о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году.

ГСКО указывает, что переход затрагивает пять типов образовательных учреждений, и это требует разных подходов в зависимости от типа школы, языка обучения и состава преподавателей.

С наибольшими трудностями сталкиваются бывшие школы национальных меньшинств, где все классы переходят в единую школу, а также латышские школы, куда поступают ученики, для которых латышский язык не является родным.

В бывших школах национальных меньшинств родным языком учителей часто не является латышский, но на уроках используется латышский. Однако ученики и некоторые учителя в повседневном общении используют русский язык, что требует особого внимания к изучению латышского языка.

В такой образовательной среде всегда преобладает профессиональное восприятие, согласно которому качество освоения латышского языка зависит, прежде всего, от количества уроков латышского языка, а не подчиняется непосредственно латышскому языку как единой рабочей среде и языку общения, используемому всеми педагогами в своей работе, указывает ГСКО.

В школах, где программы обучения на латышском языке были запущены до перехода, неформальное общение также происходит на родном языке. По данным ГСКО, более ранний переход в этих школах позволяет более успешно интегрировать учебные потоки на разных языках.

В латышских школах, куда поступают ученики, для которых латышский язык не является родным, требуются адаптированные учебные материалы, а дети общаются друг с другом на разных языках, включая русский и английский.

Некоторые учебные заведения целенаправленно увеличивают число преподавателей – носителей латышского языка, что помогает быстрее развивать языковые навыки у учащихся.

В школах, где переводится только часть классов, переход происходит практически без проблем — латышский язык доминирует в повседневном общении и является родным языком большинства учителей.

Между тем в учреждениях профессионального образования, где обучение уже ведется на латышском языке, некоторым учащимся по-прежнему требуется индивидуальная поддержка в освоении языка.

Это третий и последний учебный год, когда латвийские учебные заведения, реализующие программу начального образования национальных меньшинств, переходят на обучение только на латышском языке.

В большинстве учебных заведений, то есть в двух третях, переход на обучение только на латышском языке идет по плану, однако в трети школ выявлены существенные трудности, говорится в отчете ИКВД о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году.

Основные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства осуществлять управление изменениями, недостаточными знаниями учителей для работы в лингвистически неоднородной среде, длительными вакансиями учителей и вспомогательного персонала, а также недостаточной реализацией компетентностного подхода.

В 2024/2025 учебном году число учащихся, перешедших на бакалавриат, составило 8299 человек, из них 289 — в частные учебные заведения и 8010 — в учебные заведения, созданные муниципалитетами.

На этой неделе широкое внимание привлек пост учителя истории в социальных сетях, в котором он сообщил об уходе с работы в Рижской средней школе № 13, где ранее языком обучения был русский, поскольку пришел к выводу, что переход к «единой школе» на практике не происходит.

«Постепенный переход на обучение только на латышском языке не удался, поскольку абсолютно во всех классах, с которыми я работал, в большинстве случаев знания учащимися латышского языка были недостаточны для обеспечения процесса обучения», — сказал учитель, отметив, что как сами дети, так и их родители, а также некоторые учителя негативно относятся к латышскому языку в этой школе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать