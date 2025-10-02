Переход на латышский язык создаёт проблемы и для латышских школ: эксперты

ГСКО указывает, что переход затрагивает пять типов образовательных учреждений, и это требует разных подходов в зависимости от типа школы, языка обучения и состава преподавателей.

С наибольшими трудностями сталкиваются бывшие школы национальных меньшинств, где все классы переходят в единую школу, а также латышские школы, куда поступают ученики, для которых латышский язык не является родным.

В бывших школах национальных меньшинств родным языком учителей часто не является латышский, но на уроках используется латышский. Однако ученики и некоторые учителя в повседневном общении используют русский язык, что требует особого внимания к изучению латышского языка.

В такой образовательной среде всегда преобладает профессиональное восприятие, согласно которому качество освоения латышского языка зависит, прежде всего, от количества уроков латышского языка, а не подчиняется непосредственно латышскому языку как единой рабочей среде и языку общения, используемому всеми педагогами в своей работе, указывает ГСКО.

В школах, где программы обучения на латышском языке были запущены до перехода, неформальное общение также происходит на родном языке. По данным ГСКО, более ранний переход в этих школах позволяет более успешно интегрировать учебные потоки на разных языках.

В латышских школах, куда поступают ученики, для которых латышский язык не является родным, требуются адаптированные учебные материалы, а дети общаются друг с другом на разных языках, включая русский и английский.

Некоторые учебные заведения целенаправленно увеличивают число преподавателей – носителей латышского языка, что помогает быстрее развивать языковые навыки у учащихся.

В школах, где переводится только часть классов, переход происходит практически без проблем — латышский язык доминирует в повседневном общении и является родным языком большинства учителей.

Между тем в учреждениях профессионального образования, где обучение уже ведется на латышском языке, некоторым учащимся по-прежнему требуется индивидуальная поддержка в освоении языка.

Это третий и последний учебный год, когда латвийские учебные заведения, реализующие программу начального образования национальных меньшинств, переходят на обучение только на латышском языке.

В большинстве учебных заведений, то есть в двух третях, переход на обучение только на латышском языке идет по плану, однако в трети школ выявлены существенные трудности, говорится в отчете ИКВД о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году.

Основные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства осуществлять управление изменениями, недостаточными знаниями учителей для работы в лингвистически неоднородной среде, длительными вакансиями учителей и вспомогательного персонала, а также недостаточной реализацией компетентностного подхода.

В 2024/2025 учебном году число учащихся, перешедших на бакалавриат, составило 8299 человек, из них 289 — в частные учебные заведения и 8010 — в учебные заведения, созданные муниципалитетами.

На этой неделе широкое внимание привлек пост учителя истории в социальных сетях, в котором он сообщил об уходе с работы в Рижской средней школе № 13, где ранее языком обучения был русский, поскольку пришел к выводу, что переход к «единой школе» на практике не происходит.

«Постепенный переход на обучение только на латышском языке не удался, поскольку абсолютно во всех классах, с которыми я работал, в большинстве случаев знания учащимися латышского языка были недостаточны для обеспечения процесса обучения», — сказал учитель, отметив, что как сами дети, так и их родители, а также некоторые учителя негативно относятся к латышскому языку в этой школе.