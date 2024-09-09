Против рэпера Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело в России за неисполнение обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы в воскресенье, 8 сентября, пишет российское государственное агентство РИА "Новости".

Собеседник агентства пояснил, что Моргенштерн долгое время публиковал материалы в своих каналах в Telegram и на YouTube без специальной пометки. Ранее прокуратура потребовала начать уголовное расследование против рэпера, заявив, что в течение года он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил деятельности "иноагента" два раза, но так и не начал маркировать свои посты в соцсетях.

Моргенштерна признали "иностранным агентом" в мае 2022 года. Поводом для этого стала политическая деятельность, которую артист якобы осуществлял на деньги от компании Yoola Labs Ltd. - партнерской сети YouTube, которая продвигает блогеров. По части 2 статьи 330.1 УК музыканту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящий момент Алишер Моргенштерн находится за пределами России и в одном из недавних интервью заявил, что не собирается возвращаться в страну. "Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России", - сказал он.