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Просто уронили коробку рижских спичек: как она помогла раскрыть серию краж из советских магазинов

Редакция «7 суперсекретов» 4 октября, 2024 12:56

История и культура 0 комментариев

Вызов на пульт дежурного Рижского РОВД поступил рано утром. В поселке Вангажи, где совсем недавно появились многоэтажные дома для работников расположенного поблизости домостроительного комбината, был обворован магазин. Как латвийским сыщикам удалось вычислить злоумышленников, которые орудовали не только в Латвии, рассказывалось в статье Илана Полоцка под тем же названием, опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1974 году.

Украли сейф из магазина

Милицейский «уазик» с оперативниками был на месте уже спустя каких-то сорок минут. На месте дежурил местный участковый инспектор.

- Наверное, багром орудовали, - поделился он своими соображениями с приехавшими. - Сколько лет он висел на пожарном щите и вот стал орудием преступления.

Багор с заметными вмятинами валялся тут же, на крыльце магазина. Следователь в присутствии понятых приступил к осмотру места происшествия. Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что воры действовали аккуратно и профессионально: не было ни одного сваленного предмета, товары оставались расставленными на полках. Лишь на полу можно было заметить обрывок оберточной бумаги с нечетким рисунком каблука. Между тем магазинный сторож (это он позвонил рижскому дежурному) сбивчиво рассказывал о событиях минувшей ночи.

- Шума не слышал. Точно говорю. Ни голосов никаких, ничего другого. А как пошел обход делать, то увидел, что навесного замка на двери не было и она была чуть приоткрыта, - пояснил под протокол сторож.

Продавцы тоже мало чем дополнили этот рассказ. Нет, они не замечали, чтобы в магазин заходил кто-то подозрительный или спрашивал о предстоящем завозе дефицитных товаров. И действительно, ничего непосредственно с прилавков взято не было. Только вот сейфа с деньгами на месте не оказалось.

Можно было предположить, что преступники постараются поскорее избавиться от столь громоздкой тары, хотя они, скорее всего, и приехали на автомобиле.

Действительно, в лесочке, где дорога из поселка выходит на Псковское шоссе, нашли металлический ящик. Рядом лежали ломик и большой бумажный мешок, в котором неизвестные, по всей видимости, несли добычу.

Первоначальные выводы, озвученные в докладе начальству, были следующими: судя по почерку, кража была совершена квалифицированными ворами. Действовали они рискованно, так как магазин был расположен в центре поселка, в освещенном месте и имел круглосуточную охрану. Но злоумышленники спешили, поэтому и оставили на месте преступления орудие взлома.

Первоначальный опрос продавцов и жителей близлежащих домов никаких результатов не дал. Судя по всему, действовали не местные. Но одна бабушка, которой ночью не спалось, заметила «жигули» с нелатвийскими номерами.

Эти машины тогда только появились на латвийских дорогах и привлекали внимание окружающих.

Свидетельница даже запомнила номер - ЛЕО 56-68. Это были ленинградские номера. Латвийские сыщики незамедлительно связались со своими российскими коллегами. Выяснились очень интересные подробности.

Оказывается, указанный автомобильный номер принадлежал автомашине «москвич", а не «жигули» и был давно списан. Проверили похожие номера, ведь свидетельница могла и ошибиться. Но и тут то серия, то марка машины не совпадали. Вероятно, злоумышленники использовали фальшивые номера. Выходило, что здесь тонкая ниточка поиска оборвалась.

Магазинные кражи в Псковской области

Примерно в то же время в Псковской области России тоже стали происходит кражи из магазинов. Способ был аналогичный - ночной взлом двери. Уже после вангажского эпизода поступило сообщение о том, что в деревне Лавры, расположенной рядом с границей Латвии, был обворован продовольственный магазин.

Здесь преступники оставили улики. Это были два объемных следа на снегу, оставленные мужскими ботинками. Рядом валялся свернутый в трубочку журнал. Но, к сожалению, мартовский снег был рыхлым и сделать гипсовый след не получилось. Щелкнул фотоаппарат «Зенит» российского эксперта-криминалиста, фиксируя вторую находку. Это был январский номер российского журнала «Спутник кинозрителя» без каких-либо адресных пометок.

По всей видимости, журнал читали, чтобы скоротать время в пути. Потом свернули и положили в карман брюк. Оттуда он и выскочил, когда его хозяин, наверное, сделал какое-нибудь резкое движение. Издание продавалось как в России, так и в Латвии.

Внимание оперативников привлекли коробок, валяющийся на полу в торговом зале магазина, и несколько обгорелых спичек. На этикетке коробка, выпущенного рижской фабрикой «Комета", был изображен красный клоун. Выяснилось, что в Россию подобные спички не поступали, а эта серия реализовывалась исключительно в Латвии. Значит, действовали латвийские гастролеры. Границ же тогда не было.

В итоге к уголовному делу была опять подключена латвийская милиция. В руках у оперативников была еще одна улика - весьма специфический журнал. Решили в итоге ограничиться районами, граничащими с российской территорией. Оказалось, что в Видземе и Латгале поступают пять экземпляров журнала и распространяется он только по подписке. И приобретают его сельские киномеханики. Всех их проверили.

Киномеханик Раймонд из Алуксне

Внимание следствия привлек киномеханик Раймонд, который курировал Алуксненский район. В ночь, когда произошла кража, он крутил поздний сеанс, потом отправился домой - в Алуксне. Это подтвердили родственники. Но в числе закадычных приятелей киномеханика был Сандрис. У него водились деньги, причем немалые. При этом мужчина нигде не работал, проживал вместе с родителями и частенько куда-то уезжал, говорил, что в Ригу. Там у него подруга проживала.

Знакомую, которая работала в рижской аптеке, нашли. Там было немноголюдно, и оперативник тут же узнал интересующую его женщину. Направляясь к ней, он увидел то, что механически заставило сработать память. В списке похищенных из сельских магазинов вещей значились золотые часы с кулоном в количестве пяти штук.

Купив упаковку пирамидона от головной боли за 45 копеек, оперативник между прочим поинтересовался, откуда у такой прекрасной девушки столь элегантные часы? Аптекарша слегка замялась, сначала заявив, что их муж подарил, но потом добавила, что их знакомая продает. И если они очень нужны, то можно зайти утром.

При обыске на ее квартире были найдены отрезы трикотажа, золотые часы и другие предметы, похищенные в разное время из магазинов. На все вопросы незадачливая хозяйка твердила одно: «Муж привез… он знает... обещал на днях приехать". А «супруг» к ней что-то не спешил.

Были установлены места в Риге, где алуксненский гость был своим человеком. Среди них было и общежитие одного из рижских строительно-монтажных управлений. Именно там и задержали Сандриса.

Подозреваемый упорно отрицал свою причастность к серии магазинных краж. Но когда ему предъявили вещи, изъятые на квартире у его сожительницы, тот только процедил: «Чертова кукла".

После это задержанный стал давать показания и выдал своего подельника Раймонда. Вдвоем они и совершали кражи, преимущественно в соседней России, чтобы осложнить работу следствия. На территории Латвии у них на счету был только один магазин - в Вангажи. На дело они выезжали на «жигулях» с фальшивыми ленинградскими номерами, приобретенными, как потом говорилось в материалах уголовного дела, «у неустановленных лиц".

Всего латвийские гастролеры признались в пяти эпизодах краж. Они были приговорены к длительным срокам лишения свободы, а сожительница-аптекарша - к условному сроку за недонесение о готовящихся преступлениях и хранении краденых вещей.

Александр ВАЛЬТЕР

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