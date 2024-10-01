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Просто сидел на рельсах: жуткие подробности трагедии между Имантой и Бабите

Редакция PRESS 1 октября, 2024 14:35

ЧП и криминал 0 комментариев

скорая

Трагически оборвалась жизнь мужчины, который в воскресный вечер находился вблизи железной дороги, на участке между станциями Бабите и Иманта, и попал под поезд. Свидетели происшествия считают, что случившееся связано если не с осознанным поступком, то с явным игнорированием правил безопасности. Возможно, жертва находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Jauns.lv со ссылкой на Degpunktā.

Житель, живущий неподалеку от железнодорожных путей, который вечером, около 18:00, гулял с собакой рядом с местом происшествия, выразился лаконично: «Кажется, он сидел на рельсах и буквально ждал своей смерти».

Поезд двигался в сторону Риги и примерно за километр до станции Иманта начал подавать сигнал, причем несколько раз подряд. Это подтверждает и одна из пассажирок поезда: «Я была в том поезде. Бедный машинист. Он пытался сигналом предупредить человека, но все равно это произошло. Поэтому, скорее всего, человек сделал это сам, раз не реагировал на громкий и продолжительный сигнал поезда».

В компании Vivi сообщили, что машинист пытался затормозить, но избежать столкновения можно было бы только при немедленной реакции сидящего на рельсах человека.

«Машинист, ведя поезд на скорости около 95 км/ч, заметил сидящего на рельсах человека, сразу подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение. К сожалению, человек слишком пассивно отреагировал на тормозящий поезд и звуковой сигнал, в результате чего произошло столкновение. Тормозной путь поезда в данной ситуации составил 330 метров», — сообщили в компании Pasažieru vilciens.

На место происшествия прибыли две бригады медиков, включая специализированную бригаду для особо тяжелых случаев. Однако в службе скорой помощи отметили, что травмы оказались несовместимыми с жизнью, а смерть мужчины наступила практически сразу после столкновения.

Другой местный житель, пожелавший остаться анонимным, наблюдал происходящее с начала до конца и с сожалением отметил, что медикам уже нечем было помочь и тело погибшего собирали по частям: «Они (сотрудники экстренных служб) собирали в мешки останки погибшего, разбросанные на 200 метров».

Существует версия, что погибший мог быть одним из бездомных, которые часто устраивали посиделки возле места трагедии. Эти и другие свидетельства, а также показания самого машиниста помогут полиции в установлении причин происшествия. На данный момент полиция не располагает подробной картиной случившегося.

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