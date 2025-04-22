"Тем не менее, это на данный момент единственные хоть сколько-нибудь профессионально собранные данные о предпочтениях избирателей, с которыми можно работать. Профессиональные — в том смысле, что опросы SKDS проводятся в соответствии со стандартами таких процедур: это очное анкетирование с соблюдением репрезентативных пропорций респондентов. В то же время необходимо признать, что высокий процент тех, кто ещё не определился, но собирается идти на выборы, позволяет достаточно вольно интерпретировать эти результаты и говорить о том, что многое ещё может измениться, ведь настоящая предвыборная борьба только начинается.

Тем не менее, прошлый опыт показывает: к выборам могут измениться показатели отдельных партий, но радикальных сдвигов в общем раскладе сил, как правило, не происходит. Это значит, что, скорее всего, на выборах в Риге 7 июня победит партия Айнарса Шлесерса «Латвия на первом месте» (LPV). Хотя это вовсе не гарантирует, что именно он станет мэром Риги. И не только потому, что Шлесерс, возможно, «не получит доступ к гостайне» (по этому поводу в политических кругах хватает спекуляций), но и по чисто политическим причинам. Раз уж я упомянул этот вопрос о «допуске», сразу оговорюсь — не хочу углубляться в него, потому что он политически некорректен и может увести обсуждение в ложную сторону.

Если не произойдет чего-то совершенно непредсказуемого, основная борьба в Риге развернется между LPV, "Прогрессивными", Нацблоком (NA) и "Новым единством" (JV). Короче говоря — между нынешним руководством Риги и возможным другим. Я не использую слово «новым», потому что предложение Шлесерса по сути близко к старой «думе Ушакова», которая управляла Ригой более десяти лет.

Иначе говоря, избирателю предлагается выбор: продолжать идти по нынешнему пути или вернуться к «старым временам Ушакова/Шлесерса».

Прежде чем анализировать конкретные цифры рейтинга, стоит отметить: сейчас особенно важно обратить внимание на тот график, где показаны проценты среди определившихся, потому что простое пропорциональное перераспределение не определившихся в этот раз вряд ли сработает. Допускаю, что в мае перед выборами появятся ещё какие-то опросы, и тем партиям, чьи рейтинги (среди определившихся) останутся ниже 3%, будет крайне трудно повысить этот процент, ведь не определившийся избиратель (30,8%) с большей вероятностью выберет ту партию, которая уверенно проходит 5%-й барьер, а не ту, у которой слабые шансы.

Люди ведь не хотят выбрасывать свой голос в мусорник. Те, кто во что бы то ни стало намерен голосовать за свою партию, демонстрируют эту готовность уже на этапе опроса, а колеблющиеся с большей вероятностью отдадут предпочтение «большим» партиям. Поэтому тем, кто сейчас находится ниже 5%, придётся напрягаться вдвойне — максимально наращивать узнаваемость и привлекательность в глазах избирателя. То есть находить ясный и убедительный ответ на главный вопрос: почему именно за вас?

С точки зрения будущего Риги главный вопрос — кто с кем пойдёт в коалицию? Конечно, это будет зависеть от арифметики после выборов, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Я уже упоминал два основных «предложения». В социальных сетях тоже часто видна чёткая, будто бы топором отсечённая граница между двумя — на первый взгляд — несовместимыми лагерями. С одной стороны — действующая коалиция: JV, NA и "Прогрессивные" (а также "Объединённый список", "Для развития Латвии", СЗК/"Честь служить Риге", если пройдут в думу); с другой — условные прорусские силы: LPV вместе с "Согласием", "Стабильности!", "Суверенной властью".

Если идеологически расклад таков, то на практике всё может сложиться иначе. Хотя со стороны многим не видно большой разницы между LPV и тремя другими прорусскими партиями, сами LPV и её лидеры так не считают. Им гораздо предпочтительнее было бы создать коалицию с Нацблоком и "Новым единством", чем с одиозными партиями Росликова и Степаненко.

Любая коалиция с «латышскими» партиями — особенно с «главной» партией JV — позволила бы LPV выйти из зоны «неприкасаемых» и стать «нормальной» партией. Шлесерс и Ко этого хотят куда больше, чем сидеть за одним столом с Росликовым. Это понимают и политики NA и JV, которые хоть и заявляют, что не будут работать под руководством мэра Шлесерса, но при этом не исключают возможности коалиции (если без него никак не получится). Чтобы было проще объяснить такое решение, они и утешают себя рассказами о Шлесерсе и его (не)допуске.

Не случайно кандидат в мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс после публикации рейтингов в очередной раз заявил, что в коалицию с LPV не пойдёт, и с раздражением задался вопросом: почему другие партии не могут так же ясно это заявить? Ответ Клейнбергс сам прекрасно знает: в коалиции с LPV "Прогрессивным" места всё равно не будет, поэтому им выгодно позиционировать себя как главных противников «коалиции Шлесерса», тогда как NA, JV и другие «латышские» партии оставляют себе путь к отступлению — на случай, если с LPV всё-таки придётся идти вместе. Уже сейчас нетрудно догадаться, каким будет предлог: «у нас не было другого выбора», «иначе власть досталась бы настоящим путинистам/росликовцам».

Сбудется ли этот сценарий, во многом будет зависеть от активности избирателей и распределения голосов вокруг 5%-го барьера. Сейчас всё говорит о том, что рядом с этим порогом окажется несколько партий, и от того, кто его преодолеет, а кто — нет, будет зависеть окончательный расклад сил.

На данный момент, как любят говорить шахматные комментаторы о сложной позиции: возможны все три результата.

Поэтому партиям нужно максимально мобилизовать своих сторонников и активно агитировать идти на выборы. Чтобы потом не пришлось кусать локти".