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Прокуратура Латвии не нашла личной вины Цукурса в массовых убийствах евреев (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2025 18:32

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LETA

Государственная прокуратура Латвии приняла решение закрыть продолжавшееся семь лет расследование о причастности латвийского коллаборациониста Герберта Цукурса, члена "команды Арайса", к массовым убийствам евреев во время Холокоста, сообщают израильские СМИ.

Прокуратура утверждает, что имеющихся свидетельств недостаточно для установления его личной вины. Согласно решению, свидетельства переживших Холокост являются неполными, в них много противоречий, и они были даны не под присягой – в том числе, советским репрессивным органам и еврейским организациям.

"Тем самым были полностью проигнорированы свидетельства, собранные после войны и под присягой британскими следственными органами. Эти свидетельства находятся в британских архивах", – говорит израильский историк Яаков Фальков, уроженец Латвии.

Герберт Цукурс, знаменитый летчик, в 30-е годы прошлого века считался национальным героем Латвии. После оккупации Риги германскими войсками он вошел в "команду Арайса", которая во время Второй мировой войны, действуя под началом СС, уничтожила не менее 25 тысяч латвийских евреев. Свидетели говорили о его крайней жестокости и личном участии в расстрелах.

После войны он бежал в Латинскую Америку, жил в Бразилии, где его выследили агенты израильской службы внешней разведки "Мосад". В 1965 году Цукурса заманили в ловушку и уничтожили.

Согласно позиции прокуратуры, факт принадлежности Цукурса к такой преступной организации как "команда Арайса" не является достаточным основанием для признания нацистским преступником его самого. При этом, как отмечалось ранее, часть свидетельств была следователями проигнорирована.

Как отмечает Фальков, решение может стать началом процесса юридической и исторической реабилитации убийцы, на чем настаивает семья Цукурса и ультраправые латвийские круги. Речь идет о возвращении на родину его останков и даже о переименовании в его честь международного аэропорта в Риге. "Возвращение ему статуса национального героя может оказаться гораздо ближе, чем казалось ранее", – заявляет он.

"Примечательно, что свое решение прокуратура направила не только еврейской общине, которая инициировала расследование в 2018 году, но и Обществу памяти Цукурса, выступающему за его полную реабилитацию. Фактически они признают, что Общество памяти является не только заинтересованной, но и по сути, выигравшей стороной", – добавляет ученый.

Напомним, что это уже второе расследование против Цукурса. Первое было прекращено в 2018 году по решению отдела по особо важным делам генеральной прокуратуры Латвии. Прокуратура посчитала, что в действиях Цукурса "не было констатировано состава преступления, предусмотренного 71-й статьей Уголовного Закона, не было найдено ни одного конкретного и живого человека, в отношении которого имелись бы основания для дальнейшего следствия".

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