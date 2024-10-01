Производительность труда в Латвии — около 60% от среднего уровня ЕС

Аналитический центр также обратил внимание на то, что Латвия отстает от Эстонии и Литвы с точки зрения международной конкурентоспособности. Исследователи полагают, что повышения производительности и конкурентоспособности невозможно добиться, сосредоточив внимание только на работниках. Важно как понимание руководством компаний необходимости инвестиций в инновации, так и, шире, соответствующая государственная политика.

Судя по публичным высказываниям бизнесменов, в деловой среде (как и во многих других сферах) все более заметно проявляется противоречие между консервативным и инновационным видением. Консервативное видение в данном случае включает веру в то, что нам нужно вернуться к тому, как все было. Когда было? До пандемии Covid-19, до вторжения России в Украину в 2022 году? До финансового кризиса 2008-2010 годов и связанной с ним эмиграции?

С другой стороны, популяризация инноваций включает в себя уверенность в том, что огромные фабрики и офисы, куда утром стекаются потоки людей, а также фанатичный культ магазинов и ресторанов принадлежат прошлому, а сегодня компании должны инвестировать в электронную коммерцию, маркетинг в социальных сетях и технологические решения, соответствующие конкретному сектору, потому что только так компания может завоевать свою бизнес-нишу, привлечь необходимых сотрудников и сохранять устойчивость в эти геополитически неспокойные времена.