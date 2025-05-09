Прогулки по Риге: старинные публичные колодцы

Самые первые публичные артезианские колодцы в Риге построили в 1831 году — сразу 11. Централизованное водоснабжение к тому времени уже существовало — открылось еще в 1663-м, но качество воды было плохим: ее брали прямо из Даугавы. Кроме того, деревянный водопровод вел лишь в дома центра — нынешнюю Старую Ригу. В предместьях же набирали воду из обычных грунтовых колодцев или шли за ней на ближайшие водоемы. Как следствие — в городе часто вспыхивали эпидемии.

В 1890-е три года кряду бушевала холера, потом — брюшной тиф, унесший тысячи жизней. Городские власти призывали рижан кипятить воду, устанавливали в людных местах бочки с чистой питьевой водой — не помогало. И в 1894-м было решено дополнительно открыть в публичных местах новые артезианские колодцы. На площади Гердера, напротив Бастионной горки (со стороны тогдашнего Бастионного бульвара), у церкви Старой Гертруды, в предместьях. За три года соорудили более 30, из них 11 — в Задвинье...

Многие артезианские колодцы были еще и достопримечательностями. 25 августа 1895 года, когда артезианскую скважину пробурили на Ратушной площади, горожане решили украсить обычную водокачку. В короткое время жители окрестных домов собрали 2 800 рублей — немалую по тем временам сумму. А затем началась работа над скульптурой, которая должна была появиться над колодцем, — статуей Роланда.

Скульптура этого рыцаря, олицетворявшего свободу и бесстрашие, еще в XV веке украшала Ратушную площадь. Тогда она была деревянной. А новую, гранитную, создали архитектор Вильгельм НЕЙМАН и скульптор Август ФОЛЬЦ. Она взошла на постамент в 1897 году.

До войны артезианский колодец стоял напротив Бастионной горки — в створе улиц Смилшу и бульвара Мейеровица...

После Второй мировой войны статую сняли и перенесли в церковь святого Петра. А на прежнем месте в 2000-м установили копию. Экскурсоводы рассказывают, что возле нее нужно загадывать желание. И еще — сделать глоток воды. В память об артезианском колодце, который когда-то стоял здесь...

Не менее интересна история и с артезианским колодцем, который в 1894 году построили напротив Бастионной горки — в створе нынешнего бульвара Мейеровица и улицы Смилшу. И там окрестные жители решили украсить обыкновенную водокачку скульптурой. На пожертвования была изготовлена колонна, на которую водрузили памятник Золотому рыцарю.

Во время Первой мировой войны статую эвакуировали вглубь России, а уже в наши дни предприниматель Евгений ГОМБЕРГ сделал копию. Поскольку историческое место было занято, установили ее во дворе частного дома — на Вальню, 3. В 2021 году домовладение на Вальню перешло к другому хозяину, и Евгений Гомберг обратился к рижским властям с предложением: он готов подарить памятник городу, но с условием установки его на историческом месте. Власти никак не откликнулись — и скульптуру перевезли к юрмальскому дому ее владельца (как и некоторые другие)...

По оценке историка рижского коммунального хозяйства Мирдзы ОЗОЛИНИ, в начале XХ столетия в городе насчитывалось более 50 артезианских колодцев.

В 1904 году горожане начали получать чистую воду из грунтовых подземных пластов Букулты. Вскоре она пошла и в левобережье — в 1906-м прямо через железнодорожный мост в Задвинье пустили водопровод. Для этого времени водопроводные трубы через мост были редкостью.

И все же Задвинье стало исключением. В остальных предместьях, как и многие столетия до этого, воду получали из ближайших водоемов и грунтовых колодцев. Всего, по данным г-жи Озолини, их было 134...

Один из старейших артезианских колодцев Видземского предместья располагался на месте нынешнего Видземского рынка — так называемая Большая помпа. В XIX столетии путники, въезжающие в город со стороны Петербургского шоссе (нынешнего Псковского), делали там остановку. Пили, поили лошадей.

Еще один водозабор располагался в створе нынешних улиц Стабу и Бривибас — у Раунских ворот, через которые иногородние также въезжали в город. Не случайно одна из соседних улиц с давних времена носит название Колодезная — ныне Акас.

По свидетельству историка Эрика Адольфовича ЖАГАРСА, еще после войны у Старой церкви Гертруды, а также на том месте, где впоследствии построили «Детский мир», находились два огромных резервуара с водой — бетонных. Их, вероятнее всего, построили в годы «немецкой оккупации» — на случай пожаров...

Статуя Роланда и артезианский колодец на Ратушной площади.

А два последних артезианских колодца, сохранившихся до наших дней, были открыты в 1901 году на бульваре Наследника (ныне Райня). Металлические решетки для одного из них отлили в рижской мастерской кованого литья Карла ШТЕЙНЕРТА.

По свидетельству старых рижан, еще в 1960-е колодцы работали — мальчишки пили из них воду после футбольных баталий на Эспланаде.

Сегодня старинные колодцы — городская достопримечательность. Напоминание о времени, когда чистая питьевая вода в Риге была большой ценностью...

Родом из французского Артуа

Первое упоминание об артезианском колодце датируется 1126 годом. Рабочие французского селения Артуа копали землю, чтобы устроить источник воды. Пройдя слой глины, они стали опускаться глубже. Однако признаков присутствия воды не наблюдалось. Неожиданно дно колодца стало подниматься. Рабочие спешно поднялись на поверхность. А из-под земли хлынул поток, который превратился в бьющий фонтан. Так жители Артуа открыли грунтовые воды, способные подниматься на поверхность земли.

В России колодцы с артезианской водой набрали популярность в XIX веке. Благодаря большому количеству пробуренных скважин люди получили возможность потреблять ее в неограниченных количествах удобным для себя способом...

кстати

При исследовании внутренних слоев почвы ученые нашли объяснение принципа действия артезианской скважины. Осадки, влага от тающих льдов опускаются глубоко под землю, накапливаются в образующихся там чашах, фильтруются естественным образом. При бурении скважины или рытье колодцев вода под собственным давлением поднимается наверх...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива