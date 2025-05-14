Прогноз на сегодня — депрессивный

Местами пройдут сильные дожди, во второй половине дня начиная с северо-запада страны небо прояснится, а в Латгале самые сильные осадки ожидаются только вечером и в ночь на четверг.

Начиная с Курземе, подует северный, северо-западный ветер, который в западной и центральной частях страны в порывах будет достигать скорости 12-17 метров в секунду. В восточных краях ожидается ветер переменного направления от слабого до умеренного.

Температура воздуха не превысит +9...+14 градусов.

В Риге пройдут дожди, ближе к вечеру погода прояснится. Днем и вечером ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +10...+11 градусов.