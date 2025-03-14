Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Марта Завтра: Matilde, Ulrika
Доступность

Профессор: Если война на Украине закончится, Россия захочет использовать свою армию где-то еще

© LETA 14 марта, 2025 10:15

Мир 0 комментариев

Если бы война в Украине внезапно прекратилась, Россия, скорее всего, захотела бы где-то применить свою закаленную в реальных боях массовую армию, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня Марис Анджанc, пишет LETA.

По его словам, российская армия сейчас, возможно, сильнее, чем до войны — имеется значительное количество мобилизованных, а также много солдат, вернувшихся в Россию из Украины без ног, рук, глаз, с физическими и психологическими травмами. «Что Россия с ними будет делать? Это большой вопрос. Это может создать внутриполитическую социальную напряженность, и России придется искать, где задействовать этих военнослужащих».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что у России может возникнуть желание вновь вступить в боевые действия, Анджанc отметил, что такой вариант возможен, и «в лучшем сценарии» Россия могла бы продолжать свои операции в Африке, где у нее достаточно сильные позиции. Также Россия может усилить свои амбиции в Сирии, откуда она частично способна создавать проблемы и в других регионах.

«Так что не стоит обязательно воспринимать это как угрозу для нас, но ясно, что это несет как преимущества, так и недостатки», — отметил эксперт по внешней политике.

Тем не менее, по мнению Анджансa, Россия в настоящее время готова продолжать войну в Украине. Она считает, что достаточно хорошо контролирует ситуацию. Путин, по всей видимости, не хочет соглашаться ни на какое перемирие, пока на территории России находятся какие-либо украинские войска, заключил исследователь.

Профессор предположил, что Украина постепенно покидает российскую территорию, поскольку это было требованием США для облегчения переговорного процесса. Также за стол переговоров может быть поставлена и оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция, отметил Анджанc.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что переговорные позиции уже обменяны, исследователь ответил отрицательно, пояснив, что процесс идет постепенно — начинается так называемая челночная дипломатия, когда посредник, в данном случае США, ездит от одной стороны к другой и выясняет, какие у кого позиции и на какие уступки каждая сторона готова пойти.

На вопрос, для какой стороны перемирие сейчас было бы выгоднее, Анджанc ответил, что оно было бы выгодно обеим сторонам. В настоящее время на фронте ситуация для Украины складывается хуже, поэтому с военной точки зрения России выгоднее продолжать войну. Однако здесь следует учитывать, что бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность усилить давление на Россию, если она не согласится на перемирие.

Ранее сообщалось, что в четверг Путин выразил готовность согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной, но на определенных условиях.

"Мы согласны с предложениями о прекращении боевых действий, но это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", – заявил Путин.

По его словам, Россия "в принципе" поддерживает 30-дневное перемирие, однако есть нюансы. Одним из них он назвал ситуацию с украинской армией в Курской области, которую охарактеризовал как окружение. Путин также подчеркнул, что есть и другие важные аспекты, связанные с прекращением боевых действий и их контролем, которые следует детально обсуждать с США.

Трамп позже заявил, что Путин сделал "очень многообещающее" заявление о возможном перемирии в Украине, однако подчеркнул, что оно еще не является окончательным.

"Я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил, но нам нужно завершить это быстро", – сказал Трамп.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 118 реакций
Комментарии (0) 118 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Билеты со скидками на электрички больше продавать не будут: важные изменения для пассажиров

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

На железнодорожных маршрутах Рига-Елгава и Рига-Лиепая больше нельзя будет купить билеты со скидками в 5% или 10%, которые ранее применялись на сайтах Pasažieru vilciens и Vivi. Вместо этого осуществляется переход на единую систему продажи билетов на общественный транспорт, сообщает 360TV Ziņas.

На железнодорожных маршрутах Рига-Елгава и Рига-Лиепая больше нельзя будет купить билеты со скидками в 5% или 10%, которые ранее применялись на сайтах Pasažieru vilciens и Vivi. Вместо этого осуществляется переход на единую систему продажи билетов на общественный транспорт, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

«Обещали до победы! Трамп позвонил?» Рижан возмутило исчезновение украинских флагов с автобусов

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

“Rīgas satiksme” обещала, что до победы Украины в войне против России в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет также виден украинский, но так ли это на самом деле? Об этом пишет LA.LV.

“Rīgas satiksme” обещала, что до победы Украины в войне против России в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет также виден украинский, но так ли это на самом деле? Об этом пишет LA.LV.

Читать

Профсоюз грозит иском: airBaltic продолжает заключать незаконные трудовые договоры

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Переговоры Латвийского авиационного профсоюза (LAA) с правлением национального авиаперевозчика airBaltic о новых условиях трудовых договоров зашли в тупик. Предприятие продолжает подписывать со стюардами и пилотами договоры, нарушающие латвийское трудовое законодательство, пишет LSM+.

Переговоры Латвийского авиационного профсоюза (LAA) с правлением национального авиаперевозчика airBaltic о новых условиях трудовых договоров зашли в тупик. Предприятие продолжает подписывать со стюардами и пилотами договоры, нарушающие латвийское трудовое законодательство, пишет LSM+.

Читать

Этой ночью над миром можно было наблюдать «кровавую луну». ФОТО, ВИДЕО

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

14 марта 2025 года ознаменовалось не только полнолунием в Деве, но еще и лунным затмением, а также так называемым феноменом "кровавой луны". 

14 марта 2025 года ознаменовалось не только полнолунием в Деве, но еще и лунным затмением, а также так называемым феноменом "кровавой луны". 

Читать

Новый мост Rail Baltica протекает во время дождя

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Пассажирам Центрального рынка, одной из самых оживлённых остановок Риги, предстоит столкнуться с проблемой затопления в дождливую погоду. Оказалось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, ещё не завершено, и вода не отводится должным образом, сообщает LSM+.

Пассажирам Центрального рынка, одной из самых оживлённых остановок Риги, предстоит столкнуться с проблемой затопления в дождливую погоду. Оказалось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, ещё не завершено, и вода не отводится должным образом, сообщает LSM+.

Читать

airBaltic обвиняют в покупке российского топлива в обход санкций

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская авиакомпания airBaltic закупила авиационное топливо в России после вторжения России на Украину, в нарушение санкций Европейского союза, сообщает La.lv со ссылкой на The Moscow Times.

Латвийская авиакомпания airBaltic закупила авиационное топливо в России после вторжения России на Украину, в нарушение санкций Европейского союза, сообщает La.lv со ссылкой на The Moscow Times.

Читать

Нужно посмотреть правде в глаза: бывший посол Латвии прокомментировал ситуацию с Россией, США и НАТО

Выбор редакции 13:04

Выбор редакции 0 комментариев

Бывший посол Латвии, работавший также в России, Гинтс Егерманис в программе "1:1" Латвийского телевидения рассказал, можем ли мы до сих пор полагаться на НАТО.

Бывший посол Латвии, работавший также в России, Гинтс Егерманис в программе "1:1" Латвийского телевидения рассказал, можем ли мы до сих пор полагаться на НАТО.

Читать