«Профессионал с четким видением»: комиссия Сейма выдвинула на пост президента Банка Латвии Казакса

На заседании комиссии вопрос о выдвижении Казакса на пост президента Банка Латвии был рассмотрен быстро, поскольку та же комиссия ранее уже рассматривала его кандидатуру.

Голосование за Казакса состоится на внеочередном заседании Сейма в четверг, 6 февраля.

После заседания комиссии Казакс заявил журналистам, что процесс его выдвижения в парламенте был "долгим и вымученным".

На вопрос, есть ли у него самого уверенность в том, что в этот раз он будет повторно избран на пост президента Банка Латвии, Казакс ответил, что это политический процесс и политическое решение.

"Я сейчас участвую в нем как профессионал с четким видением того, что делать Банку Латвии дальше", - продолжил он.

В качестве одной из первых своих задач как президента Банка Латвии Казакс назвал вопрос о совете банка. Он напомнил, что сейчас в совете работают семь членов, но, по его мнению, Банк Латвии мог бы работать с советом в составе шести членов и сделать все необходимое.

Кроме того, Казакс напомнил, что у двух членов совета в ближайшие два месяца истекает срок полномочий, а это значит, что в ближайшее время "нужно идти в Сейм с просьбой поддержать утверждение членов совета, чтобы Банк Латвии мог принимать решения".

Казакс также отметил, что в вопросе о смене состава совета он своего мнения не изменил и на должностях должны остаться нынешние члены совета.

Казакс является единственным кандидатом на пост президента Банка Латвии. Его выдвинули депутаты от находящегося в оппозиции "Объединенного списка" и Национального объединения и политики формирующих правящую коалицию партий "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Как сообщалось, сначала кандидатуру Казакса выдвинули оппозиционные партии, а правящая коалиция решила договориться об одном общем кандидате и заявила, что этим кандидатом может быть заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле.

Однако уже через несколько дней входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян отказался поддержать Пургайле, и, узнав об этом, она отозвала свою кандидатуру, после чего "Новое Единство" и "Прогрессивные" заявили, что поддержат кандидата от оппозиции Казакса.