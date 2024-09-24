Проект уже подготовлен: Ратниекс предложит Рижской думе принять решение о демонтаже памятника де-Толли

Дискуссии о демонтаже памятника в основном касаются его постамента. Памятник был установлен в 1913 году, позже скульптуру демонтировали, а постамент сохранили. Скульптура была восстановлена в 2002 году.

Как сообщил Ратниекс, получен ответ от Управления национального культурного наследия, в котором говорится, что оно не возражает против переноса постамента памятника.

Управление отмечает, что памятник не является охраняемым государством памятником культуры, но имеет культурную и историческую ценность, поэтому его уничтожение недопустимо.

Как заявил руководитель управления Юрис Дамбис, принимая во внимание мнение общественности и самоуправления о необходимости переноса памятника, управление не возражает против переноса при условии, что будет обеспечена сохранность постамента памятника.

Ратниекс сообщил, что проекты решений о демонтаже памятника уже подготовлены и будут переданы в городскую думу для принятия решения. Это может произойти примерно в течение месяца.

Как сообщалось, ранее Рижский совет памятников решил не демонтировать статую Барклая де Толли на Эспланаде.