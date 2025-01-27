Пробуйте вволю: Минздрав предлагает освободить подростков от уголовной ответственности за употребление наркотиков

Латвийское общество врачей и общество "Open Radošais centrs", которые ведут работу с попавшей в трудную ситуацию молодежью, летом 2024 года обратились к государственным должностным лицам с предложением о декриминализации употребления наркотиков. По мнению упомянутых обществ, такие изменения могут предотвратить случаи смерти от передозировки наркотиков в среде подростков и молодежи, так как откроют больше возможностей для превентивных мер, если зависимые лица смогут открыто говорить о своих проблемах. Призыв вызвал неоднозначную реакцию.

Теперь Минздрав подготовил соответствующие поправки в закон, которыми рассчитывает "содействовать ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей". Сейчас у несовершеннолетних лиц, к которым за употребление наркотических веществ применяется уголовная ответственность и которые наказываются лишением свободы, ограничена возможность успешной ресоциализации, рассуждает Минздрав. Параллельно затруднено и лечение зависимости от наркотических веществ.

В своей аргументации Минздрав повторяет обозначенную обществами в свое время позицию о том, что выгодой от декриминализации употребления наркотических веществ станет сокращение стигмы, что важно, чтобы молодые люди обращались за помощью. Кроме того, такие изменения позволят реализовать различные меры по снижению вреда здоровью, предотвращению передозировки и сокращению распространения инфекционных заболеваний как среди целевой группы, так и в обществе в целом.

Как отметили в министерстве, сейчас, осознавая возможные юридические последствия и их влияние на будущее, употребляющие наркотики несовершеннолетние опасаются обращаться в правоохранительные органы и за медицинской помощью.

Ссылаясь на исследования, в ведомстве отмечают, что декриминализация улучшит состояние здоровья зависимых лиц и снизит количество смертей от передозировки наркотических веществ.

Минздрав также акцентирует внимание на том, что декриминализация напрямую не влияет на распространение и тенденции употребления и хранения наркотиков, но она может улучшить доступ к здравоохранению, так как люди, которые, возможно, раньше боялись искать медпомощь из-за юридических последствий, могут чувствовать себя более уверенно в поисках необходимой помощи. По мнению министерства, отмена уголовной ответственности повысит доступность других профилактических мер: станут более доступны услуги по устранению ущерба здоровью, услуги поддержки в сообществе, а также лечение.

Упомянутыми поправками предусмотрено, что несовершеннолетние лица не будут привлекаться к уголовной ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ, но приобретение или хранение этих веществ в соответствии с законом об обороте наркотиков по-прежнему будет подпадать под регулирование уголовного закона.

В дальнейшем предлагаемыми поправками к закону об обороте наркотиков будет установлено, что в процессе административного правонарушения совершеннолетние лица сначала будут предупреждены о недопустимости употребления этих веществ, а привлекаться к уголовной ответственности будут уже за повторное употребление наркотиков. Несовершеннолетним такое предупреждение не будет выноситься, а значит, дети за употребление этих веществ будут привлекаться не к уголовной ответственности, а к административной.

Изменения призваны обеспечить, чтобы у несовершеннолетних лиц не возникало ощущения безнаказанности и вседозволенности, а также устранить потенциальные риски вовлечения несовершеннолетних в незаконное распространение наркотических и психотропных веществ, так как уголовная ответственность за приобретение или хранение этих веществ по-прежнему сохраняется, подчеркивают в Минздраве.

Предложения поддержал Координационный совет по контролю за наркотиками и ограничению наркомании.

Минздрав передал законопроект на публичное обсуждение, которое продлится до 10 февраля.