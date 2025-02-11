Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Проблемный дизельный выхлоп: проверки в сервисе и на техосмотре отличаются на сотни процентов

© Lsm.lv 11 февраля, 2025 17:39

Важно 0 комментариев

TV3

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Согласно требованиям закона уровень выбросов не должен превышать 1 миллиона частиц. До конца этого года автовладельцам на техосмотре будут ставить единицу при превышении этого показателя, что позволит им передвигаться по дорогам. А со следующего года за превышение будет ставиться «двойка», и при повторной двойке машина уже не сможет вернуться на дорогу. Проверки уже идут месяц, и в сервисах говорят о проблемах.

«Когда мы поехали проверять, очень сильно идут показания вразрез, как и с нашим прибором, так и в принципе на одном и том же аппарате замер получается разный. Буквально две-три минуты проходит и показываются уже совершенно другие цифры», — говорит владелец компании MODS Ильяс Ахмедов.

Для измерения твердых частиц на латвийские станции техобслуживания были закуплены два вида аппаратов, компаний Capelec и Mahle. Например, в компании MODS купили Capelec. Аппараты обеих компаний сертифицированы. И в принципе должны выдавать одинаковые показатели.

«Каждый аппарат сертифицирован и его показаниям мы можем верить. И у каждого показания свои. И то, что показывает наш аппарат 1 миллион, а в CSDD 2-3 миллиона — это все, как бы не звучало глупо, правильный результат. (…) Бывает так, ты заезжаешь с улицы, автомобиль показывает полтора миллиона частиц, поработал в помещении пару минут показывает уже норму 400-500 тысяч частиц, и получается, как таковой нет нормальной методологии замера. У нас сейчас есть много неизвестных. Две-три минуты — совершенно другие показатели. Нужно выработать сейчас какой-то единый стандарт для проверки автомобилей. И в конечном итоге разобраться почему показания прибора отличаются», — говорит Ильяс Ахмедов.

В CSDD пока не признают проблему с методологией, однако при этом сейчас на техосмотре нельзя получить официальную распечатку с аппарата по измерению твердых частиц. Данные с прибора инспектор переснимает на телефон с экрана и заносит вручную в протокол.

«Латвия приняла и применяет единый метод измерения твердых частиц, в ходе проверок на пригодность автомобиля к эксплуатации, определенный Европейским союзом. Измерения на всех пунктах технического осмотра проводятся с помощью поверенных приборов для измерения твердых частиц. Кроме того, эти измерительные приборы имеют режим самокалибровки, который немедленно информирует вас перед каждым новым измерением, если прибор не может выполнить измерение. На данном этапе инспектор технического контроля вводит результат измерения вручную, но в дальнейшем этот процесс планируется автоматизировать»,
— поясняет представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

При этом уже длительное время в стране замеряют выхлоп приборы, как в дизельных, так и бензиновых авто, которые хорошо себя зарекомендовали. И применяемая там методология проверена временем. В обычных автосервисах, говорят, что иногда, конечно, бывают различия в показаниях с техосмотром, но они варьируются в пределах нескольких процентов. А что бы было, если бы данные станции техосмотра и сервиса отличались на десятки или даже сотни процентов?

«Безусловно это была бы катастрофическая ситуация, если бы такое происходило. Потому что люди доверяют нам, приезжая к нам. И мы показываем нашу работу. Замеряем здесь. И если бы в CSDD очень сильно бы отличались показания, то здесь бы возник конфликт и наши клиенты стали бы, может быть, нам меньше доверять, меньше приезжать», — говорит руководитель автосервиса Sparni pluss Дмитрий Пашков.

Что же будет если ситуация с проверкой дизельных авто не изменится?

«Будет процветать вариант подменять сажевый фильтр, как сейчас это происходит с катализаторами. Раз в год человек должен приехать поставить ради техосмотра, убрать его и ездить дальше», — считает Ильяс Ахмедов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Latvijas dzelzceļš интегрирует в себя компанию, отвечающую за реализацию Rail Baltica

Бизнес 18:24

Бизнес 0 комментариев

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

Читать
Загрузка

«Нам надо действовать превентивно»: для граждан России и Белоруссии готовятся новые ограничения

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Читать

«Рига становится всё темнее»: Вейдемане бьёт тревогу по поводу мигрантов

Выбор редакции 18:11

Выбор редакции 0 комментариев

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

Читать

Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Читать

Окончательное решение: основной капитал airBaltic будет уменьшен на 95%

Важно 17:54

Важно 0 комментариев

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Читать

Служба государственной безопасности обнаружила в соцсетях дезинформацию в связи с отключением от БРЭЛЛ

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Читать