Проблемный дизельный выхлоп: проверки в сервисе и на техосмотре отличаются на сотни процентов

Согласно требованиям закона уровень выбросов не должен превышать 1 миллиона частиц. До конца этого года автовладельцам на техосмотре будут ставить единицу при превышении этого показателя, что позволит им передвигаться по дорогам. А со следующего года за превышение будет ставиться «двойка», и при повторной двойке машина уже не сможет вернуться на дорогу. Проверки уже идут месяц, и в сервисах говорят о проблемах.

«Когда мы поехали проверять, очень сильно идут показания вразрез, как и с нашим прибором, так и в принципе на одном и том же аппарате замер получается разный. Буквально две-три минуты проходит и показываются уже совершенно другие цифры», — говорит владелец компании MODS Ильяс Ахмедов.

Для измерения твердых частиц на латвийские станции техобслуживания были закуплены два вида аппаратов, компаний Capelec и Mahle. Например, в компании MODS купили Capelec. Аппараты обеих компаний сертифицированы. И в принципе должны выдавать одинаковые показатели.

«Каждый аппарат сертифицирован и его показаниям мы можем верить. И у каждого показания свои. И то, что показывает наш аппарат 1 миллион, а в CSDD 2-3 миллиона — это все, как бы не звучало глупо, правильный результат. (…) Бывает так, ты заезжаешь с улицы, автомобиль показывает полтора миллиона частиц, поработал в помещении пару минут показывает уже норму 400-500 тысяч частиц, и получается, как таковой нет нормальной методологии замера. У нас сейчас есть много неизвестных. Две-три минуты — совершенно другие показатели. Нужно выработать сейчас какой-то единый стандарт для проверки автомобилей. И в конечном итоге разобраться почему показания прибора отличаются», — говорит Ильяс Ахмедов.

В CSDD пока не признают проблему с методологией, однако при этом сейчас на техосмотре нельзя получить официальную распечатку с аппарата по измерению твердых частиц. Данные с прибора инспектор переснимает на телефон с экрана и заносит вручную в протокол.

«Латвия приняла и применяет единый метод измерения твердых частиц, в ходе проверок на пригодность автомобиля к эксплуатации, определенный Европейским союзом. Измерения на всех пунктах технического осмотра проводятся с помощью поверенных приборов для измерения твердых частиц. Кроме того, эти измерительные приборы имеют режим самокалибровки, который немедленно информирует вас перед каждым новым измерением, если прибор не может выполнить измерение. На данном этапе инспектор технического контроля вводит результат измерения вручную, но в дальнейшем этот процесс планируется автоматизировать»,

— поясняет представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

При этом уже длительное время в стране замеряют выхлоп приборы, как в дизельных, так и бензиновых авто, которые хорошо себя зарекомендовали. И применяемая там методология проверена временем. В обычных автосервисах, говорят, что иногда, конечно, бывают различия в показаниях с техосмотром, но они варьируются в пределах нескольких процентов. А что бы было, если бы данные станции техосмотра и сервиса отличались на десятки или даже сотни процентов?

«Безусловно это была бы катастрофическая ситуация, если бы такое происходило. Потому что люди доверяют нам, приезжая к нам. И мы показываем нашу работу. Замеряем здесь. И если бы в CSDD очень сильно бы отличались показания, то здесь бы возник конфликт и наши клиенты стали бы, может быть, нам меньше доверять, меньше приезжать», — говорит руководитель автосервиса Sparni pluss Дмитрий Пашков.

Что же будет если ситуация с проверкой дизельных авто не изменится?

«Будет процветать вариант подменять сажевый фильтр, как сейчас это происходит с катализаторами. Раз в год человек должен приехать поставить ради техосмотра, убрать его и ездить дальше», — считает Ильяс Ахмедов.