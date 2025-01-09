Про налоги и доходы: что наступивший год уготовил для жителей Латвии?

О минималке и необлагаемом минимуме

Самым большим достижением, которое, по мнению Минфина, напрямую отразится на зарплате работников, стало повышение необлагаемого минимума, то есть суммы, с которой не уплачивается подоходный налог. Раньше он рассчитывался индивидуально по непонятной большинству схеме, уменьшаясь по мере роста доходов работников. И если зарплата достигала 1 800 евро в месяц, то необлагаемый минимум становился равным нулю. Однако налог исправно в течение года поступал в доход государству — фактически работник его кредитовал.

Раз в год после заполнения налоговой декларации, где частное лицо представляло в СГД все свои доходы, ему возвращали переплаченную сумму. В случае минималки это составляло около 600 евро, или 50 евро в месяц. Естественно, государство оказывалось в выигрыше, так как многие до сих пор опасаются подавать подобные декларации по различным причинам. От данной практики государство отказываться не собирается.

Теперь установлены две ставки подоходного налога (IIN). Для дохода до 8 775 евро он составит 25,5%, а для более высоких зарплат — 33%. Но в прошлом году большинство работников, получавших зарплату до 1 667 евро в месяц, платили подоходный налог в размере 20%; те, кто зарабатывал от 1 667 до 6 508 евро в месяц, платили 23%, а зарабатывавшие свыше 6 508 евро — 31%.

Как видно, ставка подоходного налога для большинства работников выросла на 5%. Тогда за счет чего должна появиться разрекламированная прибавка к зарплате? Вырастает необлагаемый минимум. В этом году он составит 510 евро в месяц, в 2026-м — 550 евро и в 2027-м — 550. Вместе с тем вырастет еще один показатель — минимальная зарплата, ниже которой работодатель не имеет права платить работнику.

В этом году она увеличилась с 700 до 740 евро в месяц, в 2026-м увеличится с 740 до 780 евро, в 2027-м — с 780 до 820 евро и в 2028-м — с 820 до 860 евро в месяц. Для пенсионеров необлагаемый минимум вырос до 1 000 евро в месяц. Это означает, что получателям большинства пенсий не стоит опасаться подоходного налога.

А теперь давайте подсчитаем размер обещанной прибавки к зарплате. Для примера возьмем работника, получающего минималку — 740 евро в месяц (на бумаге). Вычитаем необлагаемый минимум 510 евро — остается 230. Вычисляем из данной суммы 25,5% налога — получается 58,65 евро. После уплаты налога у работника остается 681,35 евро. Но если бы сохранялась прежняя ставка в размере 20%, то работник получил бы 694 евро. Разница — 12,65 евро.

Фактическая же прибавка составит около 8 евро в месяц. И опять работник будет весь год исправно кредитовать государство и получит всю сумму переплаты только после подачи декларации в 2026 году.

Есть ещё и соцналог

Однако подоходный налог не единственный, которым облагаются зарплаты. Существует еще и соцналог. Его платят все работающие, в том числе и пенсионеры. Он является так называемым налогом солидарности, то есть за счет него выплачивают пенсии нынешним пенсионерам. И в будущем работники рассчитывают на аналогичное пенсионное обеспечение, которое будет финансироваться за счет тогдашних работников. Налог немаленький и составляет треть доходов, или 34,09%. Из них 10,5% выплачивает работник, а 23,59% — работодатель.

С учетом нынешней демографической ситуации снижать его никто не собирается. Более того, денег не хватает для выплаты уже назначенных пенсий. Свидетельством этому стало остро критикуемое решение о перераспределении отчислений пенсионных взносов: из второго пенсионного уровня 1% отчислений переносится на первый.

Таким образом, взносы в первый пенсионный уровень возрастут с 14 до 15%, а взносы во второй пенсионный уровень снизятся с 6 до 5%. Это изменение будет действовать в течение следующих четырех лет. Правительство ввело его для компенсации снижения бюджетных доходов.

В этом году платежи по социальному налогу существенно возрастут в первую очередь за счет повышения минималки. Давайте подсчитаем. При прежней минимальной зарплате в размере 700 евро в месяц работник платил 73,5 евро, а работодатель — 165,13 евро. Теперь же при зарплате 740 евро платежи составят для работника 77,7 евро, а для работодателя — 174,57. Для работников платежи по этому налогу увеличиваются на 4,2 евро в месяц.

В итоге после уплаты всех налогов фактическая прибавка для него составит лишь 4,45 евро в месяц. А вот работодателю придется отдать государству дополнительные 9,44 евро в месяц. Так что в итоге рост доходов окажется призрачным.

Заплатят автовладельцы

Учитывая продолжающийся спад в латвийской экономике, неизбежно сокращающий объем налоговых поступлений в госбюджет, увеличение расходов на внешнюю безопасность и финансирование госаппарата надо было как-то компенсировать. И здесь правительство пошло проверенным путем, повысив налоги на товары и услуги, покупателями которых являются платежеспособные латвийцы.

В первую очередь снова решили потрясти автомобилистов. С 1 января 2025 года все ставки налога на эксплуатацию транспортных средств автоматически повысятся на 10%. При этом никакого разделения на дружественные природе средства передвижения в виде электромобилей и чадящие авто на дизтопливе нет.

Повышенную ставку нужно будет платить и в 2026 году. Причем если раньше традиционно транспортный налог платили перед прохождением техосмотра, то теперь налог за предыдущий год придется уплатить до 31 января.

Параллельно и госструктура — Дирекция безопасности дорожного движения — повышает расценки на свои услуги. Так, для легковых автомобилей стоимость техосмотра повышается на 8% — с 31,59 до 34,1 евро, а для грузовиков с полной массой свыше 12 тонн — на 40%, с 51,58 до 72,18 евро. Возрастет и плата за прохождение экзаменов, регистрацию авто и прочие услуги. При этом никакого экономического обоснования роста цен цен — просто «так надо".

За счет повышения ставки акцизного налога подорожает и бензин — на 2,8 цента в наступившем году и еще на 2,8 цента — в 2026-м. Дизельное топливо выросло в цене на 3,2 цента в текущем году и на столько же подорожает в 2026-м. А рост цены на автогаз составит примерно 4%. Не забыли и о тех, кто использует газ для отопления. В дополнение к акцизному здесь вводится еще и углеродный налог в размере 10 евро за тонну с последующим его увеличением в 2026 году. В результате цена кубометра газа вырастет на 2,7 евроцента.

К сведению любителей вредных продуктов

Свою увеличенную лепту для пополнения госбюджета придется внести также курильщикам, любителям алкогольных напитков и сладкой газировки. Программу роста налогов распланировали на три года. В результате ставка акциза на сигареты в 2027 году составит 131,6 евро плюс 15% от максимальной розничной цены, но не более 171,9 евро.

В 2024 году она составляла 119 евро плюс 15% от максимальной рыночной цены, но не более 156,3 евро.

Предполагается, что к 2027 году пачка сигарет станет дороже на 46 евроцентов. Что касается ставки налога на алкогольные напитки, то, по подсчетам Минфина, в 2027 году стоимость пол-литровой бутылки 40-градусного алкогольного напитка может вырасти на 0,15 евро, бутылки вина (0,75 литров) — на 0,06 евро, а пол-литровой бутылки пива (5,2% алкоголя) — на 0,02 евро.

Ставка акциза для сладких и энергетических напитков с содержанием сахара 8 г/мл возросла с 7,4 до 11 евро за 100 л, что автоматически добавит к литру газировки 4 евроцента. В 2026 и 2027 годах повышение акциза продолжится.

Александр ФЕДОТОВ