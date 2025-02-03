Признаки незаконной конкуренции на рынке металлолома в Латвии сохраняются

Йохен Кляйн, советник Ассоциации переработчиков металлолома стран Балтии

т на рынке сбора и переработки металлолома, предлагая значительно более высокие закупочные цены на черный металлолом, чем в среднем по рынку. «Refonda» является частью ведущей литовской группы по сбору и переработке металлолома «Kuusamet Group», которая, по-видимому, принадлежит так называемой группе «Metruna», чьи связанные предприятия действуют во всех трех странах Балтии. О возможных незаконных действиях этих компаний мы сообщили еще в июле прошлого года. По нашему мнению, представленные нами данные были достаточным основанием для начала всестороннего расследования или, как минимум, проведения исследования рынка сбора металлолома в Латвии и Литве, но этого не произошло.

В этом контексте интересным является высказывание бизнес-консультанта «Metruna» Рамунаса Будриса в литовском СМИ Verslo Žinios. После заявления Ассоциации переработчиков металлолома стран Балтии о возможных недобросовестных действиях литовских игроков на рынке Р. Будрис указал, что компания «Refonda» в Латвии работает с прибылью, а литовские компании, по его мнению, способны работать эффективнее и с более низкими затратами. Он также заявил о якобы необъективности Ассоциации переработчиков металлолома Латвии в данном вопросе.

Однако анализ ценовых предложений группы «Metruna» в странах Балтии ставит эти заявления под сомнение. Регулярные выборочные проверки показывают значительные расхождения в ценах внутри группы. Последняя проверка, проведенная 21 января 2025 года, подтвердила, что цены литовских и эстонских компаний были практически идентичны, тогда как в Латвии закупочная цена черного металлолома была на 20 евро за тонну выше. Учитывая текущую экспортную цену в Турцию, которая является основным рынком для балтийских компаний, становится очевидно, что разница между закупочными ценами в Латвии и возможной продажной ценой в Турции совершенно недостаточна для покрытия затрат на логистику, хранение, обработку, администрирование и экспорт.

Дополнительную осторожность вызывают прогнозы на ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в 2025 году спрос на сталь в Турции продолжит снижаться. По оценкам Всемирной ассоциации стали, в 2024 году спрос на сталь в Турции уже сократился на 5,5%, а в этом году может снизиться еще на 1,4%, достигнув 35,5 млн тонн. Эта тенденция может привести к снижению цен на металлолом в странах Балтии, что в свою очередь вынудит ответственные компании устанавливать закупочные цены более осторожно. Однако наши наблюдения за ценовой политикой отдельных компаний показывают, что недобросовестные игроки могут продолжать предлагать значительно более высокие закупочные цены на черный металлолом, чем в среднем по рынку, целенаправленно вытесняя конкурентов.

С помощью такой тактики «Refonda» уже вытеснила с рынка несколько небольших предприятий отрасли металлолома в Эстонии, заняв их место, а затем изменила название на «Metruna» и вернулась к предложению среднерыночных цен на черный металлолом. Теперь «Refonda» применяет эти сомнительные с юридической точки зрения методы завоевания рынка и в Латвии.

Этой ситуацией, похоже, обеспокоен и Латвийский совет по конкуренции, который в декабре 2024 года начал рыночный анализ. Цель данного анализа – определить рамки и правила сегмента рынка, чтобы предоставить его участникам четкие условия конкуренции и руководящие принципы, которые облегчат выявление возможных нарушений и, при необходимости, позволят принять юридические меры.

Я полностью поддерживаю это решение Совета по конкуренции, поскольку анализ рынка может помочь стабилизировать ситуацию, улучшить правовую безопасность, укрепить доверие участников рынка, а также создать благоприятные условия для инвестиций в современные и экологически безопасные технологии. Без четких правил компании вынуждены создавать резервы для защиты от потенциально антиконкурентных практик, вместо того чтобы направлять эти средства на устойчивое развитие.

Я надеюсь, что проводимый анализ рынка будет завершен как можно скорее, так как текущую ценовую стратегию латвийского дочернего предприятия группы «Metruna» я считаю противоречащей законодательству о конкуренции. В данной ситуации необходимо оперативное разъяснение, чтобы гарантировать безопасность планирования и справедливые условия конкуренции для предприятий отрасли.