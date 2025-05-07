Привет из 90-х: как телефонные мошенники реанимируют старые схемы

«Ваш сын врезался в машину литовского посольства»

Помню, это было где-то в 1998 году. Тогда мне позвонили в три часа ночи на домашний стационарный телефон (мобильники тогда еще были редкостью). Захлебывающийся и сбивчивый якобы от волнения мужской голос произнес: «Папа, это я, и мне срочно нужна помощь. Я звоню из полиции. Произошел несчастный случай: я врезался в машину с дипломатическими номерами, и пострадал какой-то дипломат. Авария произошла по моей вине. В полиции говорят, что они могут замять дело, но нужно заплатить 10 тысяч латов. Передаю трубку полицейскому инспектору».

Спустя мгновение в трубке раздался строгий голос полицейского, который заявил, что если я хочу видеть сына не за решеткой, то должен незамедлительно передать деньги курьеру, который прибудет по моему домашнему адресу. Голоса в трубке звучали более чем убедительно, но дело в том, что сына у меня не было, о чем я и сообщил мошенникам. Меня тут же послали в известном направлении, и разговор прервался.

Тогда, в 90-е годы, эра телефонных мошенничеств еще только начиналась, и подобная схема развода была чуть ли не единственной. Ведь банковские карты, интернет-банкинг, инвестиции в криптовалюту — все это было из области фантастических явлений. А вот схема «деньги на взятки полицейским, чтобы попавший в аварию родственник не сел в тюрьму» работала безотказно, в основном на пожилых людях. Тем более что в лихие 90-е можно было поверить во что угодно.

В то время этим занимались преимущественно заключенные тюрем. Свободного времени у них было много, вот они методично и обзванивали людей по номерам телефонов, взятым из телефонной книги. В них даже год рождения абонента был указан.

И вот прошло тридцать лет, и схему реанимировали. Принцип действия аналогичный. У злоумышленников имеется база данных. Поэтому не удивляйтесь, что они точно знают, кому звонят, включая имя родственника, но не всегда.

Теряют способность трезво мыслить

Как сообщает пресс-служба Государственной полиции, в управление Госполиции Рижского региона поступило уже несколько заявлений. Пострадавшим звонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками полиции. Незнакомец рассказывал, что родственник пострадавшего попал в аварию, и, чтобы полиция не возбуждала уголовное дело, необходимо заплатить деньги.

Общавшиеся с мошенниками латвийцы слышали в трубке стоны человека. Переспрашивая, является ли он их родственником, получали утвердительный ответ. Телефонные мошенники постоянно поддерживали разговор и убеждали, что для передачи денег необходимо встретиться лично, чтобы избежать серьезных неприятностей.

В некоторых случаях запрашиваемая сумма составляла 18 000 евро. У жителей, не располагавших требуемой суммой, была запрошена меньшая сумма. В общей сложности у латвийцев были выманены различные суммы — от нескольких тысяч до 15 000 евро.

В большинстве случаев пострадавшие передавали деньги, встречаясь с курьером в заранее оговоренном месте, а в одном случае деньги даже были переданы незнакомцу через окно. По всем случаям возбуждены уголовные дела и ведется расследование для установления лиц, причастных к преступлению, и точных обстоятельств произошедшего.

Правоохранители также призывают граждан обсудить со своими с родителями необходимость проявлять бдительность, поскольку мошенники могут использовать новые методы выманивания денег.

А вот что рассказала женщина в социальной сети. «Моей маме 86 лет. Позвонила сначала женщина со страшной вестью, что по вине дочери моей мамы, то есть меня, была сбита машиной девушка и ее отправили в больницу. Через двадцать минут позвонил уже мужчина и сказал, что нужно отвезти 500 евро в больницу.

Напомню: маме 86 лет, есть проблемы с памятью и логическим мышлением. Из-за страха и паники мама даже не догадалась перезвонить мне или другим родственникам. По счастливой случайности, когда я приехала к маме с ежедневным визитом, застала ее практически в дверях. Она собиралась ехать в больницу, чтобы передать деньги! Приедь я на несколько минут позже, случилось бы непоправимое.

Пришлось успокаивать маму, отпаивать ее корвалолом и в очередной раз объяснять, что так действуют мошенники. Как же жалко наших стариков, которые не в силах противостоять этим негодяям! Неужели нет государственных структур, способных бороться с этим злом? Кстати, номер телефона начинался с +372... Эстония».

Что делать в таких случаях?

Казалось бы, 30 лет назад этой маме было 56 лет. И тогда об этой мошеннической схеме сообщалось во всех газетах, по радио и в телепередачах. Но за столько лет все могло забыться. Ведь неслучайно тогда, в 90-е годы, пострадавшим звонили в основном по ночам. Ключевой стратегией мошенника является момент внезапности. Цель — застигнуть жертву врасплох и спровоцировать сильную эмоциональную реакцию, включая панику, страх, сочувствие и тревогу.

Сильные эмоции снижают способность к критическому мышлению. Желание немедленно помочь становится доминирующим, логика и рассудительность отходят на второй план.

Что можно сделать на этом этапе:

* сохранять спокойствие (сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, сосчитать до 20, переключить внимание),

* постараться взять паузу («Я не могу сейчас говорить, на какой номер вам удобно перезвонить?», «Перезвоните мне, пожалуйста, через 5 минут». В принципе, на этом может все и окончиться — номер не скажут и не перезвонят).

Конечно, желание помочь родственникам и волнение за них отключить не так легко. В этом случае лучше проверить информацию и убедиться, что речь все же не о близком человеке, включив критическое мышление и анализ. Хорошо помогают следующие приемы.

1. «Тупая голова». Повторяйте слова звонящего, переспрашивая буквально каждое слово. Если ситуация имеет место быть — вам терпеливо объяснят. Нет — бросят трубку. «Можете объяснить еще проще?», «Я не понимаю, что значит…» «Это я!» — «Кто «я»?», «Ты что, меня не узнала?» — «Нет, кто вы?». Такой диалог помогает выиграть время и выявить нестыковки.

2. Проверочные вопросы. Если услышите: «Мама, это я!», вы всегда можете спросить что-то, что известно только вам и вашему ребенку. «Как звали твою бабушку?», «Где мы жили раньше?» Спросите о должности сотрудника полиции, выясняйте все до мельчайших подробностей. Обычно звонок тут же обрывают.

Еще раз поговорите со своими пожилыми родителями. Они, увы, верят всему. Плюс слабое здоровье, и звонок о том, что ребенок попал в ДТП, сердце может не выдержать. Повторите им еще и еще раз. Лишним не будет.

Берегите себя и лучше не отвечайте на незнакомые номера.

Что делать, если получили такой звонок?

* Сразу завершите разговор — не продолжайте диалог.

* Перезвоните реальному родственнику, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

* Если поймете, что это была попытка обмана, обязательно сообщите в полицию — это поможет предупредить другие случаи.

С 13 по 26 сентября прошлого года Госполиция в сотрудничестве с компанией Tet задержала восемь курьеров, причастных к телефонным мошенничествам с «авариями близких родственников». Таким образом, был предотвращен материальный ущерб в размере 51 195 евро.

Александр ФЕДОТОВ