Пристает к молоденьким: почему полиция не ищет «маньяка»?

«Договорились встретится с ребенком. Я шла с работы, дочь – со школы. Договорились встретится в конкретном месте. Дочь шла по Большому проспекту. Когда встретились, смотрю на дочь, а у неё какой-то потухший взгляд. Спрашиваю: «Что случилось?». Ответила, что все хорошо», - рассказывает Елена.

И лишь после долгого разговора девочка рассказала, что к ней пытался приставать какой-то дяденька в годах. Часть разговора с ним она записала на видео.

Оказалось, что еще весной прошлого года на Facebook была размещена фотография мужчины с текстом, что он не дает прохода молодым девушкам и к тому же предлагает им деньги.