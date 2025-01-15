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«Прислали счет на 91 евро!» Вызов скорой помощи может сильно ударить по вашему кошельку

Редакция PRESS 15 января, 2025 10:29

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

Эвита решила встретить Новый год в одиночестве дома. Однако ближе к полуночи её самочувствие внезапно ухудшилось, и она попыталась связаться с семейным врачом. В последний день года, в 20:00 вечера, ей так и не удалось дозвониться до специалиста, поэтому она решила обратиться в так называемую скорую помощь.

Женщина рассказала программе Bez Tabu, что имеет опыт в медицинской сфере. Она тщательно оценила своё состояние и поняла, что ей потребуется помощь специалистов.

— Всё началось с онемения рук, потом это распространилось на ноги. Я почувствовала боль в груди, было трудно дышать. Я старалась себя успокоить. Так как я сама медик, то знаю, как действовать в подобных ситуациях. Связаться с семейным врачом не удалось, поэтому я позвонила по номеру 113. Разговор длился около трёх минут, состояние не улучшалось, и диспетчер сказала, что отправит бригаду, но это может быть платной услугой. В тот момент я, возможно, не обратила на это внимания, так как мне было тяжело. Я согласилась на всё, лишь бы получить помощь, — рассказывает Эвита.

Думая наперёд, она заранее открыла входную дверь и стала ждать медиков.

— Приехала бригада из трёх человек. Они измерили давление, проверили уровень глюкозы в крови, ввели лекарства внутривенно. Моё состояние улучшилось, и на этом мы попрощались, — рассказала она.

Однако через три дня Эвита неожиданно получила на электронную почту счёт от скорой помощи на сумму 91 евро. Она подчёркивает, что оплатит счёт, но уверена, что многие теперь будут бояться обращаться за помощью.

Представитель скорой помощи поясняет, что решение о выставлении счёта принимает бригада, выехавшая на вызов.

— Каждый вызов, на который мы приезжаем, включает проведение необходимых обследований. Экстренные случаи, такие как потеря сознания, серьёзные аварии или инсульт, обслуживаются бесплатно. В среднем в сутки мы принимаем около 1500 звонков, и бригады выезжают в 900 случаях. Только 7 из них оказываются неэкстренными, и за них выставляются платные счета, — пояснила Диана Ткаченко, заместитель руководителя Оперативного центра NMPD.

Хотя технически служба имеет возможность перенаправить звонок на консультационный номер семейных врачей (66016001), этого чаще всего не делают, чтобы диспетчеры скорой помощи не становились посредниками. «Мы хотим, чтобы люди научились находить этот номер и пользоваться им», — отметила Ткаченко.

В канун Нового года в столице не работал ни один дежурный врач, к которому могла бы обратиться Эвита. Однако консультационный телефон доступен круглосуточно, даже в праздничные дни.

— Ещё один вариант — обратиться в приёмное отделение больницы. Если есть возможность, желательно сначала позвонить туда: возможно, врач сможет дать консультацию по телефону, чтобы дождаться работы семейного врача. Если ситуация экстренная, нужно ехать в приёмное отделение. Скорая помощь предназначена для случаев, когда есть реальная угроза жизни, — отметила Синтия Каининя, представитель Национальной службы здоровья.

Граждан призывают не бояться звонить по номеру 113. Там работают диспетчеры-медики, которые оценивают каждую ситуацию индивидуально.

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