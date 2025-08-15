Пришлось даже эвакуировать людей из «Домины»: в Риге восстановили электричество

В 20:33 электроснабжение было восстановлено у большинства абонентов, а в 21:25 – у всех абонентов Риги. Установлено, что причиной отключения электроэнергии стала технологическая авария в сети 6 киловольт (кВ) и отключение трансформатора 110 кВ на подстанции «Вайрогс».

Как сообщалось, в 19:42 в Риге, в районе Бривибас гатве, улиц Бривибас, Индрану и Апес, было нарушено электроснабжение примерно у 3500 клиентов "Sadales tīkla".

Как сообщил технический директор торгового центра Эдгарс Экис, в торговом центре «Домина» также отключилось электричество, людей эвакуировали, а магазин прекратил работу, однако на следующий день возобновил работу в обычном режиме.

Как сообщали очевидцы, находившиеся в торговом центре «Domina», примерно в 19:45, когда пропало электричество, в коридорах зажглось аварийное освещение, но все магазины погрузились в темноту. Сейчас всё в порядке.