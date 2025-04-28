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«Принимать в Европе по миллиону мигрантов в год, да ещё и щедро им платить»: Орбан обрушился на план Сороса

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 16:45

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«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз начал ожесточенную атаку на миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, обвинив его в управлении глобальной «империей» с целью подрыва национального суверенитета во всей Европе, - пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Он продемонстрировал план Сороса, опубликованный в сентябре 2015 года в издании Project Syndicate, согласно которому Европейский Союз должен ежегодно принимать не менее одного миллиона беженцев.

Всего в плане шесть пунктов, из которых Орбан выделяет три наиболее важные идеи: ежегодно принимать не менее миллиона мигрантов, обеспечить соответствующее финансирование для содействия миграции, выпустив долгосрочные облигации, а также обеспечить свободные и безопасные каналы для беженцев, чтобы они могли через Грецию и Италию достичь стран своего назначения. То есть и Австрию, Венгрию или другие страны, отмечает Орбан.

«То, что происходит на протяжении 10 лет - это не случайное стечение обстоятельств, это тщательно рассчитанный и реализуемый план», — говорит Орбан, сердито размахивая в воздухе листом бумаги, на котором, как можно понять, находится публикация Сороса 2015 года.

Что правда, то правда: 10 лет назад Сорос писал как о необходимости в обозримом будущем принять миллион беженцев, так и о том, что «соответствующее финансирование имеет огромное значение. ЕС следует выделить 15 000 евро (16 800 долларов США) на каждого беженца на первые два года, чтобы помочь покрыть расходы на жилье, здравоохранение и образование и сделать прием беженцев более привлекательным для государств-членов. Эти средства можно привлечь путем выпуска долгосрочных облигаций».

Таким образом, по мнению Сороса, можно будет обеспечить обоснованный фискальный стимул для европейской экономики. Еще несколько цитат из статьи Сороса 2015 года: «Беженцев нужно размещать там, где они хотят быть и где они потребны – это залог успеха(...) Чтобы принять и интегрировать более миллиона просителей убежища и мигрантов в год, ЕС необходимо мобилизовать частный сектор — НПО, церковные группы и предприятия — для того, чтобы они выступили в качестве спонсоров. Это потребует не только достаточного финансирования, но и человеческих и ИТ-ресурсов для координации мигрантов и спонсоров».

...Орбан в свое время охарактеризовал миллиардера как человека, который валютными спекуляциями «разрушил жизнь десятков миллионов людей». Сорос ответил речью в Брюсселе, в которой он назвал венгерское правительство «мафиозным государством».

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач заявил газете The Guardian, что речь в Брюсселе является «объявлением политической войны Венгрии». По словам Ковача, финансируемые Соросом организации занимаются «политическим активизмом, маскирующимся под деятельность неправительственных организаций».

За десять лет Орбан создал нечто вроде противовеса методам борьбы Сороса, своего рода зеркальное отражение — сеть неправительственных организаций, в которую входят, например, «Центр основных прав», «Институт Дуная», «Коллегия Матяша Хунди».

Как и НПО Сороса, НПО Орбана организуют мероприятия, поездки, встречи, тренинги, платят стипендиатам, политикам и экспертам за популяризацию идей Орбана и «Фидеса» в Венгрии и за рубежом.

Между тем, Сорос значительно сократил свою некогда интенсивную деятельность в сфере НПО. В 2023 году он объявил, что прекратит финансирование «Фонда открытого общества» в ЕС и передаст управление им своему младшему сыну Алексу. 12 августа Соросу исполнится 95 лет.

Орбан и Сорос — «тяжелые пассажиры» политики, о которых можно сказать, что их репутация «неоднозначна». Они представляют противоположные крайности современного политического спектра — Сорос является «велкамистом» и «вокистом», а Орбан — ультраконсерватором и явным лоббистом интересов российского диктатора Путина. Как сломанные часы, они по крайней мере два раза в сутки показывают правильное время, но это не значит, что нужно думать, что они всегда правы».

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