Приговор суда вступил в силу: депутат Марупской думы лишился мандата и должности

Таким образом, вступил в силу приговор Рижского районного суда от 30 января 2024 года, которым суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого ему преступного деяния и назначил штраф в размере 18 900 евро с лишением права занимать пост государственного должностного лица сроком на два года, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Приговор суда первой инстанции обвиняемый обжаловал в апелляционном порядке, однако Рижский окружной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор без изменений.

Старший прокурор прокуратуры по расследованию преступлений на службе в госструктурах Янис Омулс в сообщении для СМИ отмечает: несмотря на то, что преступное деяние было совершено несколько лет назад, правосудие обеспечено. По его мнению, этот случай служит подтверждением, что наказание за должностные преступления неизбежно даже спустя длительное время. "Это важное напоминание всем должностным лицам о законности принимаемых ими решений и личной ответственности перед законом", - подчеркнул Омулс.

Произошедшее, по мнению старшего прокурора, освещает вопрос не только правовой, но и политической ответственности: несмотря на обвинительные приговоры как в суде первой инстанции, так и в апелляционном, обвиняемый продолжал исполнять обязанности депутата самоуправления.

"Общество имеет право рассчитывать на высшие стандарты этики и ответственности у избранных представителей, которые должны проявлять добросовестность и ответственность, оценивая свои действия", - заявил Омулс.

Как ранее сообщала прокуратура, 31 января 2023 года в суд было направлено уголовное дело в отношении государственного должностного лица в связи с тем, что представитель держателя долей капитала муниципального общества капитала Бабитского края, отозвав с должности члена правления этого общества капитала, без правовых оснований, а именно, игнорируя нормативное регулирование, регламентирующее деятельность членов правления обществ капитала, которое не предусматривает права членов правления на отпуск и компенсацию неиспользованного отпуска, злоупотребив служебным положением, решил выплатить этому члену правления муниципального капитального общества компенсацию за неиспользованные отпуска.

Таким образом, обвиняемое государственное должностное лицо причинило обществу капитала самоуправления Бабитского края имущественный ущерб в размере 37 561,84 евро.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало уголовный процесс 4 ноября 2021 года.

Энце ранее был председателем Бабитской краевой думы и председателем Марупской краевой думы. Сейчас он является депутатом Марупской краевой думы.