Приговор суда вступил в силу: депутат Марупской думы лишился мандата и должности

© LETA 14 августа, 2025 17:41

ЧП и криминал

После того, как суд высшей инстанции отказал в возбуждении кассационного производства, вступил в силу приговор, которым бывшему председателю Бабитской краевой думы, нынешнему депутату Марупской краевой думы Андрею Энце (ЛОР) за злоупотребление служебным положением назначен штраф и запрет занимать пост государственного должностного лица.

Таким образом, вступил в силу приговор Рижского районного суда от 30 января 2024 года, которым суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого ему преступного деяния и назначил штраф в размере 18 900 евро с лишением права занимать пост государственного должностного лица сроком на два года, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Приговор суда первой инстанции обвиняемый обжаловал в апелляционном порядке, однако Рижский окружной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор без изменений.

Старший прокурор прокуратуры по расследованию преступлений на службе в госструктурах Янис Омулс в сообщении для СМИ отмечает: несмотря на то, что преступное деяние было совершено несколько лет назад, правосудие обеспечено. По его мнению, этот случай служит подтверждением, что наказание за должностные преступления неизбежно даже спустя длительное время. "Это важное напоминание всем должностным лицам о законности принимаемых ими решений и личной ответственности перед законом", - подчеркнул Омулс.

Произошедшее, по мнению старшего прокурора, освещает вопрос не только правовой, но и политической ответственности: несмотря на обвинительные приговоры как в суде первой инстанции, так и в апелляционном, обвиняемый продолжал исполнять обязанности депутата самоуправления.

"Общество имеет право рассчитывать на высшие стандарты этики и ответственности у избранных представителей, которые должны проявлять добросовестность и ответственность, оценивая свои действия", - заявил Омулс.

Как ранее сообщала прокуратура, 31 января 2023 года в суд было направлено уголовное дело в отношении государственного должностного лица в связи с тем, что представитель держателя долей капитала муниципального общества капитала Бабитского края, отозвав с должности члена правления этого общества капитала, без правовых оснований, а именно, игнорируя нормативное регулирование, регламентирующее деятельность членов правления обществ капитала, которое не предусматривает права членов правления на отпуск и компенсацию неиспользованного отпуска, злоупотребив служебным положением, решил выплатить этому члену правления муниципального капитального общества компенсацию за неиспользованные отпуска.

Таким образом, обвиняемое государственное должностное лицо причинило обществу капитала самоуправления Бабитского края имущественный ущерб в размере 37 561,84 евро.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало уголовный процесс 4 ноября 2021 года.

Энце ранее был председателем Бабитской краевой думы и председателем Марупской краевой думы. Сейчас он является депутатом Марупской краевой думы.

Комментарии (0)
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

