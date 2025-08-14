Льготные условия для продавцов

Немало людей сейчас занимается сезонным промыслом -- и профессионально, и в качестве приработки к пенсиям или небольшим зарплатам. Плюс время, проведенное на свежем воздухе. Этот сезонный промысел в наших широтах тоже является хозяйственной деятельностью, к ней относятся следующие виды деятельности:

-- сбор грибов, ягод или сбор и продажа дикорастущих лекарственных растений и цветов;

-- предоставления услуг сельскохозяйственного производства и сельского туризма;

-- добыча особи виноградной улитки (Helix pomatia), не являющейся объектом охоты.

Эта деятельность дает определенный доход тем, кто этим занимается. В свою очередь, они тоже делают свои инвестиции: платят собственные деньги на покупку автобусного или железнодорожного билета, чтобы добраться до лесов и полей, покупают бензин, если пользуются автотранспортом. Многие стоят на улице -- в любую погоду и продают свой товар: цветы и ягоды -- продукт скоропортящийся, и до завтра торговлю отложить нельзя.

По закону такая деятельность считается хозяйственной, но здесь имеются определенные привилегии. Это означает, что не все сборщики даров природы и организаторы сельскохозяйственной деятельности должны платить подоходный налог в госбюджет.

* Освобождение от уплаты налога

Если доход лица от продажи различных видов даров природы вместе с доходом от сельскохозяйственного производства и услуг сельского туризма, не превышает 3000 евро в год, то эта хозяйственная деятельность может быть исключена из облагаемой налогом.

То есть подоходный налог с полученных доходов не взимается. Также не требуются использование кассового аппарата на месте торговли и выдача чеков, зарегистрированных в Службе госдоходов.

Однако учет в этом случае требуется. Нормы закона требуют от продавцов и представителей услуг вести учет продаж. Это необходимо в том числе и для самих продавцов -- чтобы контролировать доходы от такой деятельности, и чтобы в случае проверки предоставить отчет.

* Подача декларации о доходах

Если же доходы превышают определенную сумму, то от продавца требуется соблюдение определенных правил.

Физические лица, которые получают доход от продажи даров природы, сельскохозяйственного производства и услуг сельского туризма и имеют от своей деятельности доходы, превышающие в год 3000 евро в общей сумме, обязаны:

-- зарегистрировать свою хозяйственную деятельность в течение 5 дней;

-- сообщить Службе госдоходов, как будет вестись бухгалтерский учет;

-- подавать декларацию о доходах.

Если доход за год превышает 3000 евро, годовую декларацию о доходах необходимо будет подать в электронном виде в период с 1 марта 2026 года до 1 июня 2026 года.

(!) Служба госдоходов призывает лиц, передающих дары природы, обращать внимание:

-- разрешает ли покупатель натуральных продуктов подписывать расходную ведомость;

-- верны ли указанные в ней данные;

-- соответствует ли информация, указанная в расходной ведомости, количеству фактически переданных натуральных продуктов;

-- соответствует ли сумма денежных средств, указанная в расходной ведомости, фактически уплаченной сумме.

Требуется отчетность

Сборщик даров природы или лицо, занимающееся сельским хозяйством, если делает это в рамках хозяйственной деятельности, должен учитывать сроки подачи декларации о доходах и понимать, что при определенных доходах потребуется уплата налога. Налог начисляется за календарный год при подаче в Службу госдоходов годовой декларации. В какие сроки платить налог?

1. Налог платится в госбюджет в течение 15 дней со дня подачи декларации.

2. К полученному доходу, превышающему 3000 евро, применяется прогрессивная ставка подоходного налога с населения.

3. Налогоплательщик вправе применить к доходу от хозяйственной деятельности годовой необлагаемый минимум, налоговые льготы и использовать право на возврат налога за оправданные расходы.

Закупка даров природы

Сборщики грибов-ягод, виноградных улиток и организаторы сельхозработ при годовом доходе до 3000 евро имеют право не регистрировать свою хозяйственную деятельность -- достаточно самим учитывать свои доходы. А вот лица, которые скупают у жителей грибы, ягоды, цветы, травы, улиток для дальнейшего использования в профессиональной деятельности, должны быть зарегистрированы в Службе госдоходов как лица, ведущие хозяйственную деятельность.

Если же дары природы покупает физическое лицо для юридического лица (ресторана, магазина), то ему необходимо заключить трудовой договор с этим юридическим лицом, которому он поставляет дары природы.

Кроме того, покупатель природных ресурсов должен иметь ведомость расходов при оплате наличными за покупку ягод, грибов, дикорастущих лекарственных растений, цветов или виноградных улиток. В ней должны быть указаны имя, фамилия, персональный код лица, передающего ягоды, грибы и другие природные продукты, наименование товара, единица измерения и количество, а также сумма, подлежащая уплате (цифрами и словами).

Информация, указанная в расходной ведомости, важна не только для расчета расходов покупателя натуральных продуктов, но и для самого продавца, чтобы рассчитать полученный доход и доказать происхождение средств Службе госдоходов.

(!) Скупщики ягод, грибов, трав и других даров природы при расчете со сборщиком лесных богатств не должны на месте удерживать с него подоходный налог.

Вместе с тем покупатели природных ресурсов (плательщики дохода) обязаны в срок до 1 февраля следующего года подать в Службу госдоходов уведомление о суммах, выплаченных физическому лицу.

Больше информации -- на домашней странице Службы госдоходов:

www.vid.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА