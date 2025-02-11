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Придется затянуть пояса и принять непопулярные решения: госбюджет ждут болезненные сокращения

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 20:11

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Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс в передаче "Цена денег" на TV24 выразил свое мнение о необходимых мерах по сокращению государственного бюджета и внедрению эффективного контроля расходов. Ашераденс подчеркнул, что для снижения затрат и обеспечения финансовой стабильности необходимо оценить, какие расходы являются необходимыми, а какие могут быть скорректированы.

Министр отметил, что в таких важных вопросах необходимо обеспечить широкое обсуждение между различными министерствами, представителями отраслей, Банком Латвии и Конфедерацией работодателей Латвии (LDDK). Он подчеркнул, что социальный диалог имеет критически важное значение для достижения взаимопонимания и согласия по наиболее эффективным мерам сокращения бюджета:
"Социальный диалог абсолютно критичен, потому что именно в нем мы договариваемся о том, что можно сократить, а что – нет."

Ашераденс пояснил, что правительство обязалось сократить государственный бюджет на 5%, что составляет примерно 850 миллионов евро. Это сокращение касается консолидированного государственного бюджета, который составляет 17 миллиардов евро. Однако министр отметил, что эти сокращения должны проводиться осторожно, поскольку ряд бюджетных статей, например социальный бюджет (4,7 млрд евро), нельзя существенно уменьшить.

"Это деньги граждан. Не то чтобы мы не могли ничего изменить, но важно понимать, что в этой статье бюджета учтены пенсии, пособия, выплаты по безработице. Тут есть, над чем работать." – отметил Ашераденс, рассуждая о социальных расходах.

Министр финансов подчеркнул, что есть статьи бюджета, в которых сокращения проводить сложнее, например:

- Бюджет обороны – 1,7 млрд евро,
- Обслуживание государственного долга – 1,5 млрд евро,
- Заработные платы и расходы на услуги.

Тем не менее он отметил, что оптимизация бюджета необходима, и в ходе этого процесса придется принимать непопулярные решения.

Ашераденс также указал, что в некоторых разделах государственного бюджета возможны корректировки, но это потребует тщательного анализа.

"Мы должны оценить статьи бюджета и внести необходимые изменения, но есть и такие сферы, где урезание невозможно." – добавил он.

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