Прибыль латвийских банков рухнула на 20%

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 31 августа 2024 года составила 28,453 млрд евро, что на 5,9%, или 1,581 млрд евро, больше, чем на конец августа 2023 года, когда активы МФУ составили 26,872 млрд евро.

В этом году в конце августа остаток кредитов, выданных резидентам латвийскими МФУ, составил 14,006 млрд евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам кредитов в евро на 13,921 млрд евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 84,9 млн евро, что на 6% меньше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец августа составил 18,482 млрд евро, что на 5,1% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 17,235 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,247 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с концом августа 2023 года увеличился на 5,4%, а размер вкладов в иностранной валюте вырос на 1,2%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце августа составили 3,532 млрд евро, что на 0,2% меньше, чем в конце августа 2023 года.

За восемь месяцев 2023 года прибыль МФУ составила 470,9 млн евро, а в 2023 году общая прибыль МФУ составила 573,5 млн евро, что на 75,8% больше, чем в 2022 году.

МФУ - это кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся МФУ, а также выдающие за свой счет кредиты и производящие вклады в ценные бумаги.