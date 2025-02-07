При Шольце ФРГ продала оружия на 65% больше, чем при Меркель

Возглавляемое Олафом Шольцем (Olaf Scholz) правительство Германии одобрило значительно большие объемы поставок оружия и военной техники за рубеж, чем предыдущий кабинет министров во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel). С октября 2021-го по декабрь 2024 года Берлин выдал экспортные лицензии на общую сумму около 39 млрд евро, тогда как с 2018 по 2021 годы - на 23,6 млрд евро. Такие данные содержатся в обнародованном информационными агентствами в пятницу, 7 февраля, ответе министерства экономики ФРГ на парламентский запрос депутата бундестага из "Союза Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Значительнее всего - с 10,8 млрд евро до 25,5 млрд евро - вырос экспорт вооружений в государства, не входящие в состав Европейского Союза и НАТО. При этом большая часть поставок в третьи страны - на сумму 14,8 млрд евро - пришлась на Украину, которая уже третий год отражает полномасштабное вторжение России. Количество разрешений на поставки вооружений в страны Евросоюза или НАТО почти на изменилось.

Севим Дагделен заявила, что видит в этих числах "моральное" и "политическое признание собственной несостоятельности" Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и партией "Союз 90"/"зеленые", которые после распада "светофорной коалиции" продолжают работать в правительстве ФРГ до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля. "Немецкая внешняя политика, похоже, видит свою главную задачу в поддержке военных конфликтов путем поставок оружия, экономических санкций и распространения образа врага, а не в их урегулировании посредством дипломатии", - подчеркнула Дагделен.