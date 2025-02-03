При малейшем подозрении нужно информировать ответственные службы: министр о замерзшем двухлетнем мальчике

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Даце Гулбе, обычно семьи, входящие в группу социального риска, находятся в поле зрения местных социальных служб, что же касается трагической гибели мальчика в Резекненском крае, то ответственные учреждения и структуры сейчас выясняют обстоятельства произошедшего и ответственность причастных.

В настоящее время Центр защиты детей (ЦЗД) связался с ответственными учреждениями края и изучает ситуацию. Подготовлена и команда кризисного вмешательства ЦЗД, которая готова отправиться в Резекне, когда члены семьи погибшего ребенка согласятся получить профессиональную психологическую помощь.

Аугулис выражает соболезнования семье погибшего мальчика и подчеркивает важность участия сограждан в предотвращении подобных случаев. "Если возникают хоть малейшие подозрения или опасения по поводу небрежного обращения с детьми или другими членами семьи, нужно информировать ответственные службы, так как чужих детей не бывает", - заявил министр.

Как сообщалось, 1 февраля в Ленджской волости Резекненского края пропал Андрей Кузнецов 2023 года рождения. Малыша нашли без сознания у железнодорожных путей примерно в 21:40, и после продолжительных реанимационных мероприятий он скончался.

В субботу Государственная полиция задержала по этому делу двух человек, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Руководитель социальной службы Резекненского края Силвия Странкале не ответила на вопрос о том, попадала ли ранее семья ребенка в поле зрения службы, так как ребенок не был задекларирован в Резекненском крае. Умерший ребенок был задекларирован в Резекне, а в край приехал в гости.