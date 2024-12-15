Президентские выборы в Грузии: коллегия проголосовала за бывшего футболиста Михаила Кавелашвили

Впервые в Грузии президента выбирало не население всеобщим голосованием, а члены избирательной коллегии, в составе которой 300 выборщиков. Выборы прошли в здании парламента на фоне акции протеста.

В избирательном бюллетене был только один кандидат — Михаил Кавелашвили. Результаты голосования, хоть и не были неожиданными, в зале заседания приветствовали бурными аплодисментами.

Оппозиция, которая не признала итоги парламентских выборов 26 октября, кандидатов выдвигать не стала и в выборах не участвовала. В оппозиции говорят, что у нелегитимного парламента нет полномочий выбирать президента.

«Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, верховным главнокомандующим силами обороны Грузии и высшим представителем страны во внешних отношениях. Из создавшегося тяжелейшего политического кризиса есть только один выход — новые и справедливые выборы», — зачитал 12 декабря совместное заявление оппозиционных партий представитель «Сильной Грузии» Ираклий Купрадзе.

Сама Зурабишвили тоже не признает легитимность парламента и выступает за проведение новых парламентских выборов. Она назвала выборы президента 14 декабря «пародией» и повторила, что никуда не уходит, потому что стране нужен легитимный институт и власть, которая была реально избрана и отображает волю страны и общества.

Но власти отказываться от своих планов не намерены. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил Кавелашвили на брифинге, выразив уверенность что новый президент внесет значительный вклад в укрепление государственности и суверенитета Грузии.

«Более 20 лет у Грузии не было президента, который бы был патриотом и психически и психологически уравновешенным человеком. С этой точки зрения президентство Михаила Кавелашвили будет переломным изменением для нашей страны», — заявил Кобахидзе.

По его словам, в течение последних лет «внешние силы» использовали институт президента для раскола общества и ослабления конституционного порядка Грузии. При этом Зурабишвили Кобахидзе назвал «трагической личностью, которой пришлось поступить на службу внешних сил».

Инаугурацию нового президента правящая партия планирует уже 29 декабря, а в день выборов 14 декабря мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает зажечь главную новогоднюю елку у парламента — там, где уже третью неделю проводят акции протеста сторонники европейской интеграции.

Как проходили выборы

Для того, чтобы президентские выборы состоялись, необходимо было участие половины членов избирательной коллегии, а для победы в первом же туре кандидату нужно было набрать не менее двух трети голосов.

По конституции Грузии, в составе избирательной коллегии 300 выборщиков. Половина из них — депутаты парламента. Несмотря на бойкот, оппозиционные депутаты формально оставались в списке членов коллегии, который утвердил ЦИК.

Остальные места занимают представители местных органов самоуправления, выдвинутые партиями по соответствующим квотам, и члены высших представительных органов автономных республик Аджарии и Абхазии (последние действуют в изгнании).

Квоты представителей органов местного самоуправления, которыми не воспользовалась оппозиция, заполнили представители правящей партии. Таким образом, у правящей партии было в коллегии 211 членов.

Кавелашвили был избран президентом на пять лет открытым голосованием.

Разгоны и торжества

C утра у здания парламента на акцию протеста стали собираться активисты, а у входов в здание парламента появилась полиция.

Окруженный полицейскими кордонами парламент стал привычной картиной еще с весенних протестов против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», так называемого закона об иноагентах.

После заявления властей об отсрочке вопроса о начале переговоров с ЕС о членстве Грузии до конца 2028 года площадь у парламента оставалась главной ареной вспыхнувших проевропейских протестов и силовых, жестких разгонов демонстрантов.

Акция у парламента была мирной и относительно немногочисленной. Несмотря на это на площади Свободы, в начале проспекта, была мобилизована спецтехника и автомобили, в том числе автобусы, МВД.

«Вот что они (протестующие) такого сейчас делают, что вы вывели сюда эти машины? Во что страну превращаете!» — не смогла скрыть раздражение одна из проходящих мимо женщин.

В какой-то момент мимо акции на противоположной стороне от парламента прошла Саломе Зурабишвили, которая предположительно направлялась в президентскую резиденцию.

Демонстранты встретили ее аплодисментами и скандированием: «Саломе!»

Накануне она прокомментировала планы мэра Тбилиси Кахи Каладзе зажечь новогоднюю елку в день спорных президентских выборов, на месте, где собираются протестующие, назвав это, провокацией.

«Устроить это мероприятие в этом месте, именно завтра, именно в 19:00, именно перед парламентом — мы все прекрасно понимаем, что это значит, зачем это делается и чему служит», — заявила Зурабишвили.

В ответ Каладзе повторил, что главная елка будет зажжена 14 декабря и извинился перед населением за то, что Зурабишвили усилиями «Грузинской мечты» стала президентом Грузии в 2018 году.

«Она с ненавистью, злобно служила и служит не Грузии, а иностранным силам», —заявил Каладзе в прямом видеовключении в Facebook. - Слава Богу, что в 2025 году не она, а новый президент будет поздравлять народ Грузии».

Зурабишвили была избрана президентом Грузии в результате последних прямых президентских выборов 2018 года. Правящая партия тогда поддержала ее кандидатуру и не стала выдвигать на пост президента кандидата из партии.

Но в последние годы Зурабишвили выступала с резкой критикой властей, обвиняя правящую партию в попытке сменить проевропейский курс Грузии, вопреки воле большинства населения.

Власти в ответ обвиняли ее в нарушении конституции и даже предприняли безуспешную попытку объявить импичмент в 2023 году за ее визиты в европейские страны без согласия правительства.

Конституционный суд тогда согласился с представителями правящей партии, признав Зурабишвили нарушителем конституции, но для отстранения президента «Грузинской мечте» не хватило голосов.

«Воплощение грузинского мужчины»

«Лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по хабитусу», — так охарактеризовал Михаила Кавелашвили основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Именно он представил его кандидатуру на пост президента 27 ноября.

Иванишвили заявил, что правящая команда приняла решение единогласно, и Кавелашвили «восстановит достоинство, временно отнятое у института президента».

Бывший футболист грузинской сборной Кавелашвили — многократный чемпион Грузии. В 1995 году в составе владикавказского клуба «Алания» стал чемпионом России, а впоследствии играл за «Манчестер Сити» и швейцарские клубы.

В то время как в спортивной карьере Кавелашвили много ярких страниц, компетенция и образование кандидата, особенно на фоне предыдущих и действующего президента Грузии, опытного дипломата Саломе Зурабишвили, вызвало немало вопросов.

Грузинские СМИ обратили внимание, что графа об образовании в биографии Кавелашвили на парламентском сайте пустая, а в 2015 году отсутствие диплома помешало ему баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.

В оппозиции выдвижение Кавелашвили на пост президента правящей партией назвали «оскорблением грузинского народа» и «позором». В «Грузинской мечте» заявили, что «для верности и любви к родине диплом не нужен». Законодательство Грузии не обязывает кандидата в президенты страны иметь высшее образование, в отличие от Федерации футбола.

С 2016 года Кавелашвили трижды был избран депутатом. Все три раза от «Грузинской мечты». В 2022 году вместе с несколькими депутатами он формально откололся от правящей партии, сформировав политическую группу «Сила народа», которая делала антизападные заявления и считалась саттелитом правящей партии.

Депутаты «Силы народа» были инициаторами первой безуспешной попытки принять «закон об иноагентах» в 2023 году.

Законопроект тогда был отозван, но через год правящая партия повторно инициировала и приняла аналогичное законодательство.

На парламентских выборах 26 октября Кавелашвили, как и другие лидеры «Силы народа», были в партийном списке правящей партии.

За день до президентских выборов в его партии заявили, что оставляют парламентское большинство, чтобы показать, что означает «здоровая оппозиция».

Остальных оппозиционеров здесь назвали «радикальной оппозицией, финансируемыми иностранными силами».