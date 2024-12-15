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Президентские выборы в Грузии: коллегия проголосовала за бывшего футболиста Михаила Кавелашвили

© BBC 15 декабря, 2024 12:17

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Wikimedia

Избирательная коллегия выбрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии в первом же туре. За него проголосовали 224 депутата. 53-летний бывший футболист «Алании» и «Манчестер Сити», член партии «Сила народа», выдвинутый правящей партии «Грузинская мечта», был единственным претендентом на пост главы государства на выборах, которые не признает ни оппозиция, ни действующий президент Саломе Зурабишвили.

Впервые в Грузии президента выбирало не население всеобщим голосованием, а члены избирательной коллегии, в составе которой 300 выборщиков. Выборы прошли в здании парламента на фоне акции протеста.

В избирательном бюллетене был только один кандидат — Михаил Кавелашвили. Результаты голосования, хоть и не были неожиданными, в зале заседания приветствовали бурными аплодисментами.

Оппозиция, которая не признала итоги парламентских выборов 26 октября, кандидатов выдвигать не стала и в выборах не участвовала. В оппозиции говорят, что у нелегитимного парламента нет полномочий выбирать президента.

«Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, верховным главнокомандующим силами обороны Грузии и высшим представителем страны во внешних отношениях. Из создавшегося тяжелейшего политического кризиса есть только один выход — новые и справедливые выборы», — зачитал 12 декабря совместное заявление оппозиционных партий представитель «Сильной Грузии» Ираклий Купрадзе.

Сама Зурабишвили тоже не признает легитимность парламента и выступает за проведение новых парламентских выборов. Она назвала выборы президента 14 декабря «пародией» и повторила, что никуда не уходит, потому что стране нужен легитимный институт и власть, которая была реально избрана и отображает волю страны и общества.

Но власти отказываться от своих планов не намерены. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил Кавелашвили на брифинге, выразив уверенность что новый президент внесет значительный вклад в укрепление государственности и суверенитета Грузии.

«Более 20 лет у Грузии не было президента, который бы был патриотом и психически и психологически уравновешенным человеком. С этой точки зрения президентство Михаила Кавелашвили будет переломным изменением для нашей страны», — заявил Кобахидзе.

По его словам, в течение последних лет «внешние силы» использовали институт президента для раскола общества и ослабления конституционного порядка Грузии. При этом Зурабишвили Кобахидзе назвал «трагической личностью, которой пришлось поступить на службу внешних сил».

Инаугурацию нового президента правящая партия планирует уже 29 декабря, а в день выборов 14 декабря мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает зажечь главную новогоднюю елку у парламента — там, где уже третью неделю проводят акции протеста сторонники европейской интеграции.

Как проходили выборы

Для того, чтобы президентские выборы состоялись, необходимо было участие половины членов избирательной коллегии, а для победы в первом же туре кандидату нужно было набрать не менее двух трети голосов.

По конституции Грузии, в составе избирательной коллегии 300 выборщиков. Половина из них — депутаты парламента. Несмотря на бойкот, оппозиционные депутаты формально оставались в списке членов коллегии, который утвердил ЦИК.

Остальные места занимают представители местных органов самоуправления, выдвинутые партиями по соответствующим квотам, и члены высших представительных органов автономных республик Аджарии и Абхазии (последние действуют в изгнании).

Квоты представителей органов местного самоуправления, которыми не воспользовалась оппозиция, заполнили представители правящей партии. Таким образом, у правящей партии было в коллегии 211 членов.

Кавелашвили был избран президентом на пять лет открытым голосованием.

Разгоны и торжества

C утра у здания парламента на акцию протеста стали собираться активисты, а у входов в здание парламента появилась полиция.
Окруженный полицейскими кордонами парламент стал привычной картиной еще с весенних протестов против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», так называемого закона об иноагентах.

После заявления властей об отсрочке вопроса о начале переговоров с ЕС о членстве Грузии до конца 2028 года площадь у парламента оставалась главной ареной вспыхнувших проевропейских протестов и силовых, жестких разгонов демонстрантов.

Акция у парламента была мирной и относительно немногочисленной. Несмотря на это на площади Свободы, в начале проспекта, была мобилизована спецтехника и автомобили, в том числе автобусы, МВД.

«Вот что они (протестующие) такого сейчас делают, что вы вывели сюда эти машины? Во что страну превращаете!» — не смогла скрыть раздражение одна из проходящих мимо женщин.

В какой-то момент мимо акции на противоположной стороне от парламента прошла Саломе Зурабишвили, которая предположительно направлялась в президентскую резиденцию.

Демонстранты встретили ее аплодисментами и скандированием: «Саломе!»

Накануне она прокомментировала планы мэра Тбилиси Кахи Каладзе зажечь новогоднюю елку в день спорных президентских выборов, на месте, где собираются протестующие, назвав это, провокацией.

«Устроить это мероприятие в этом месте, именно завтра, именно в 19:00, именно перед парламентом — мы все прекрасно понимаем, что это значит, зачем это делается и чему служит», — заявила Зурабишвили.

В ответ Каладзе повторил, что главная елка будет зажжена 14 декабря и извинился перед населением за то, что Зурабишвили усилиями «Грузинской мечты» стала президентом Грузии в 2018 году.

«Она с ненавистью, злобно служила и служит не Грузии, а иностранным силам», —заявил Каладзе в прямом видеовключении в Facebook. - Слава Богу, что в 2025 году не она, а новый президент будет поздравлять народ Грузии».

Зурабишвили была избрана президентом Грузии в результате последних прямых президентских выборов 2018 года. Правящая партия тогда поддержала ее кандидатуру и не стала выдвигать на пост президента кандидата из партии.

Но в последние годы Зурабишвили выступала с резкой критикой властей, обвиняя правящую партию в попытке сменить проевропейский курс Грузии, вопреки воле большинства населения.

Власти в ответ обвиняли ее в нарушении конституции и даже предприняли безуспешную попытку объявить импичмент в 2023 году за ее визиты в европейские страны без согласия правительства.
Конституционный суд тогда согласился с представителями правящей партии, признав Зурабишвили нарушителем конституции, но для отстранения президента «Грузинской мечте» не хватило голосов.

«Воплощение грузинского мужчины»

«Лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по хабитусу», — так охарактеризовал Михаила Кавелашвили основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Именно он представил его кандидатуру на пост президента 27 ноября.

Иванишвили заявил, что правящая команда приняла решение единогласно, и Кавелашвили «восстановит достоинство, временно отнятое у института президента».

Бывший футболист грузинской сборной Кавелашвили — многократный чемпион Грузии. В 1995 году в составе владикавказского клуба «Алания» стал чемпионом России, а впоследствии играл за «Манчестер Сити» и швейцарские клубы.

В то время как в спортивной карьере Кавелашвили много ярких страниц, компетенция и образование кандидата, особенно на фоне предыдущих и действующего президента Грузии, опытного дипломата Саломе Зурабишвили, вызвало немало вопросов.

Грузинские СМИ обратили внимание, что графа об образовании в биографии Кавелашвили на парламентском сайте пустая, а в 2015 году отсутствие диплома помешало ему баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.

В оппозиции выдвижение Кавелашвили на пост президента правящей партией назвали «оскорблением грузинского народа» и «позором». В «Грузинской мечте» заявили, что «для верности и любви к родине диплом не нужен». Законодательство Грузии не обязывает кандидата в президенты страны иметь высшее образование, в отличие от Федерации футбола.

С 2016 года Кавелашвили трижды был избран депутатом. Все три раза от «Грузинской мечты». В 2022 году вместе с несколькими депутатами он формально откололся от правящей партии, сформировав политическую группу «Сила народа», которая делала антизападные заявления и считалась саттелитом правящей партии.

Депутаты «Силы народа» были инициаторами первой безуспешной попытки принять «закон об иноагентах» в 2023 году.

Законопроект тогда был отозван, но через год правящая партия повторно инициировала и приняла аналогичное законодательство.

На парламентских выборах 26 октября Кавелашвили, как и другие лидеры «Силы народа», были в партийном списке правящей партии.

За день до президентских выборов в его партии заявили, что оставляют парламентское большинство, чтобы показать, что означает «здоровая оппозиция».

Остальных оппозиционеров здесь назвали «радикальной оппозицией, финансируемыми иностранными силами».

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