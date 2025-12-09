Президент встретился с представителями Латвийской конфедерации работодателей: о чём говорили?

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в разговоре стороны обменялись мнениями о принятом Сеймом госбюджете на 2026 год, проблемах в ходе социального диалога между работодателями, работниками и правительством, а также о формировании единой позиции Латвии по вопросу планирования следующего многолетнего бюджета Европейского союза.

Кроме того, стороны обсудили проблемы управления природными ресурсами и будущее рынка труда в аспекте обеспечения качественной, доступной и конкурентоспособной системы образования в Латвии.

Президент подчеркнул, что суть социального диалога заключается в открытом и заинтересованном общении, а также совместной работе между тремя сторонами - работодателями, работниками и правительством - при реализации политики в различных отраслях.

Ринкевич выслушал мнение представителей ЛКРД об эффективности государственного управления, текущем сотрудничестве с правительством и предложениях по улучшению взаимодействия в формате Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, чтобы при работе над планированием госбюджета на следующий год или налоговой политики учитывались интересы всех трех сторон.