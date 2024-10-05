Как информировала агентство LETA канцелярия президента, Ринкевич подчеркивает, что нам нужен каждый педагог. "Вы - создатели будущего Латвии", - заявляет он.

Ринкевич подчеркивает, что школьные годы мы вспоминаем всю жизнь и что от учителей зависит, какими будут эти воспоминания. "Учителя вдохновляют, подбадривают детей и молодежь, помогают им не растеряться в огромной реке информации, которая становится все глубже и стремительнее", - говорит президент.

Он желает, чтобы каждому педагогу удалось вдохновлять, создавать радость познания, познавать и расти самому.

"Пусть удастся свои и ученические мечты, кажущиеся нереальными, сделать подлинными достижениями", - подчеркивает Ринкевич.

В этом году День учителя впервые отмечается 5 октября. Это предусмотрено продвигавшимися президентом Эдгаром Ринкевичем поправками к закону "О праздничных, поминальных и отмечаемых днях", принятыми Сеймом этой весной.

До этого День учителя отмечался в первое воскресенье октября.