Президент поздравил мам и бабушек с Днем Матери

Первое лицо страны приветствует в этот праздник всех мам, в том числе и будущих, а также бабушек и тех самоотверженных людей, кто заменяет кому-то маму. Особое приветствие он адресует тем мамам, которые ради безопасности проверяют, хорошо ли поели их уже взрослые дети и надели ли они шапку, когда на улице дует.

"Нет такого языка, на котором было бы возможно высказать всю благодарность, которую вы заслужили. За смелость, за силу, за то, что вы принимаете, что ваши любимые иногда вас совершенно не слушаются. Что принимаете, что впоследствии станет легче. Короче говоря, за любовь. Спасибо!" - написал глава государства в соцсети "Х".

Ринкевич подчеркивает, что мам надо любить и баловать каждый день, но в День Матери президент особо призывает всех поздравить своих мам - с цветами или без, напомнить, как важны мамы для нас, и подарить им момент радости и передышки, "поскольку у них каждое мгновение проходит в заботе о нас".