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Президент Польши лишил Владимира Зеленского высшей награды своей страны: за что?

Редакция PRESS 19 июня, 2026 23:23

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Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого орла – высшей награды страны. В канцелярии польского президента заявили, что решение связано с оешением украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ имя "Героев УПА", сообщает радио "Свобода".

"Президент Республики Польша обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Поэтому после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооружённых сил Украины названия "Героев УПА" я принял решение лишить его Ордена Белого орла", – заявил Навроцкий.

Зеленский был награждён Орденом Белого орла в 2023 году при президенте Анджее Дуде за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности.

После нынешнего решения Варшавы министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что отказывается от польского ордена "За заслуги перед Польшей", которым был награждён в 2022 году. По словам Сибиги, решение лишить Зеленского награды стало "стратегической ошибкой, от которой выиграет только Москва".

"Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в отношении не только президента Зеленского, но и украинского государства", – написал Сибига в фейсбуке.

Министр подчеркнул, что на фоне действий польских властей не видит возможности сохранять полученную ранее награду и намерен вернуть её польской стороне.

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