Президент Польши лишил Владимира Зеленского высшей награды своей страны: за что?

"Президент Республики Польша обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Поэтому после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооружённых сил Украины названия "Героев УПА" я принял решение лишить его Ордена Белого орла", – заявил Навроцкий.

Зеленский был награждён Орденом Белого орла в 2023 году при президенте Анджее Дуде за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности.

После нынешнего решения Варшавы министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что отказывается от польского ордена "За заслуги перед Польшей", которым был награждён в 2022 году. По словам Сибиги, решение лишить Зеленского награды стало "стратегической ошибкой, от которой выиграет только Москва".

"Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в отношении не только президента Зеленского, но и украинского государства", – написал Сибига в фейсбуке.

Министр подчеркнул, что на фоне действий польских властей не видит возможности сохранять полученную ранее награду и намерен вернуть её польской стороне.