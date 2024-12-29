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Президент, которого не признает оппозиция: в Грузии прошла инаугурация Михаила Кавелашвили

Euronews 29 декабря, 2024 12:42

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Wikimedia

Михаил Кавелашвили принес президентскую присягу. Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, но назвала инаугурацию "пародией".

Михаил Кавелашвили, избранный контролируемой "Грузинской мечтой" Избирательной коллегией на пост президента страны, принес присягу. Церемония инаугурации, продлившаяся около получаса, прошла в здании парламента.

Во время своей инаугурационной речи Кавелашвили заявил, что надеется на скорое восстановление территориальной целостности Грузии. "Каждому из нас особенно больно от той раны, которую нанесли навязанные некоторыми противостояния, отдалившие нас от наших абхазских и осетинских братьев и сестер, с которыми мы веками жили бок о бок, вместе творили историю Грузии, плечом к плечу защищали нашу родину от внешних врагов, писали выдающиеся истории дружбы и любви", - заявил Кавелашвили.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала инаугурацию Кавелашвили "пародией". Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны считают новый парламент и, соответственно, президента нелегитимными.

Ранее Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности президента и после понедельника, когда Кавелашвили, по Конституции, должен вступить в должность. При этом в воскресенье глава государства выступила с обращением, в котором сказала, что покинет президентский дворец. "Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность, флаг и ваше доверие", - заявила она своим сторонникам.

Зурабишвили также призвала граждан и оппозиционные политические силы быть готовыми к новым парламентским выборам: "Я буду работать над созданием условий для выборов вместе со всеми, кто включен в это дело, чтобы очень скоро, через несколько дней, мы могли составить документ вместе с запросом на выборы. Это не лозунг о необходимости проведения новых выборов, это не риторическое заявление, это реальное требование".

Массовые протесты не прекращаются в Грузии после последних парламентских выборов, на которых, по данным ЦИК, абсолютное большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция не согласна с этими данными и обвиняет власти в фальсификациях.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая наблюдала за выборами, также поставила их под сомнение.

"Многочисленные проблемы, отмеченные в нашем итоговом отчете, негативно повлияли на честность этих выборов и подорвали доверие общества к процессу", - заявил 20 декабря Эоган Мерфи, возглавлявший миссию по наблюдению за выборами.

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