Президент Франции назначил премьер-министром Франсуа Байру

Франсуа Байру, центрист и верный соратник президента Эммануэля Макрона, назначен новым премьер-министром Франции.

Объявление было сделано после того, как Макрон и Байру почти два часа беседовали в Елисейском дворце в пятницу утром.

Лидер партии "Демократическое движение" (MoDem) пользуется определенной популярностью даже у некоторых ультраправых депутатов от "Национального объединения" (RN), но все еще не имеет единодушной поддержки со стороны членов других партий.

"Если эта гипотеза Франсуа Байру подтвердится, мы дадим ему шанс, как это было с Мишелем Барнье", - сказал ранее Филипп Баллар, депутат от ультраправой партии.