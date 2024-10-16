Преступный секс: латвийский тренер приговорен к 400 часам общественных работ

Ранее тренер полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, которое было утверждено судом.

Не называя имени, прокуратура ранее подтвердила агентству ЛЕТА, что обвинение по одному из преступлений было предъявлено по статье Уголовного закона о сексуальных действиях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. По трем преступлениям обвинение было предъявлено по статье Уголовного закона о совращении.

Как ранее сообщила Госполиция, уголовное дело было возбуждено 21 апреля 2023 года на основании заявления потерпевшей о том, что в 2014-2015 гг. тренер, у которого она в то время тренировалась, совершал с ней действия сексуального характера, зная, что она не достигла 16-летнего возраста.

В ходе разбирательства было установлено, что до достижения потерпевшей 16 лет между нею и тренером были сексуальные отношения по обоюдному согласию, которые потерпевшая скрывала от родителей и друзей. Через несколько лет, когда потерпевшая достигла совершеннолетия, отношения переросли в брак, который вскоре распался.

В ходе расследования не было выявлено информации о том, что подозреваемый вступал в сексуальные отношения с другими несовершеннолетними.

Портал "Delfi" ранее сообщал, что в работе Стельмаха было зафиксировано несколько нарушений, в том числе эмоциональное насилие над ученицами, совращение и употребление алкоголя во время рабочего процесса.

Ранее Стельмах был временно отстранен от работы в Юрмальской спортивной школе, но позже вернулся на работу и тренировал баскетболисток в возрасте от 16 до 18 лет.

Стельмах, у которого имеется сертификат тренера по баскетболу категории B до 23 апреля 2025 года, больше не числится в списке сертифицированных спортивных специалистов.

Он ушел с поста главного тренера женской сборной Латвии по баскетболу U-18 после того, как его недобросовестные действия в матче за бронзовые медали Латвийской женской баскетбольной лиги вызвали широкий резонанс. После этого инцидента Стельмах был также отстранен от работы в тренерской комиссии Латвийского баскетбольного союза.