Премьер-министр Эвика Силиня приняла участие в Большой толоке

Устроители мероприятия уточняют, что во многих местах толока проводилась не только в субботу, но и в четверг и пятницу, 24-25 апреля, причем в эти дни в ней активно участвовали школы, детсады и предприятия. Во многих местах толоки также планируются на воскресенье, 27 апреля.

До субботы для участия зарегистрировались 1126 коллективов и несколько сотен индивидуальных участников по всей стране. Участвовать призывали и ряд центров диаспоры, в том числе в Великобритании, Грузии и Польше.

Во время толоки участники очищали землю и водоемы от отходов, сажали деревья, декоративные кустарники и цветы, благоустраивали ландшафт, делали домики для птиц, чистили подвалы и выполняли другие работы.

В толоке на берегу озера Юглас, около Страздумуйжи, в субботу принимала участие премьер Эвика Силиня.

Пресс-секретарь Кабмина Санта Йиргенсоне сообщила агентству LETA, что Силиня обратилась к участникам толоки с речью, назвав Большую толоку одной из самых прекрасных латвийских традиций и подчеркнув, что это мероприятие представляет собой не просто уборку мусора - речь идет об отношении, заботе и ощущении общности.

По сообщению организаторов, на толоке около Страздумуйжи было собрано около 100 мешков с отходами. Были также приведены в порядок цветочные клумбы рядом со зданием Общества незрячих.

В этом году Большая толока проходит под лозунгом, или кодом "Мы - природа! Мы - вместе! Мы - Латвия!".