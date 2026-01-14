Представители Рижской думы в среду встретятся с жителями разрушенного на Баускас дома

Это будет общее собрание владельцев квартир, в котором самоуправление примет участие как один из собственников.

На собрании не планируется присутствие представителей СМИ.

Как сообщалось, на первом собрании обсуждались дальнейшие действия, планируемая помощь и другие вопросы.

Сегодня планируется принять решение о будущей охране здания, а также о пересмотре платы за управление.

На данный момент Рижское самоуправление получило 20 заявлений от жителей дома на улице Баускас о предоставлении временного жилья.