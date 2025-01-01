Бертран Пиккар, швейцарский исследователь и основатель Solar Impulse

Бертран Пиккар подчеркивает влияние наших сегодняшних решений на будущее. "Мои прогнозы на 2025 год полностью зависят от решений, которые мы принимаем сегодня. Если мы постепенно откажемся от ископаемого топлива, у нас будет лучше экология. Если в нас будет больше доброты, мудрости и сострадания, мир станет лучше. Если у нас будет меньше бедности, то и войн будет меньше. Так что действовать должны мы сами".

Луиза Нойбауэр, немецкий активист по защите климата

Луиза Нойбауэр выражает беспокойство по поводу возможных катастроф и борьбы за правду.

"Я опасаюсь, что в 2025 году нас ожидает новая волна катастроф. Второе - это безумная битва за правду. Правда станет самым ценным товаром в ближайшие годы, и за нее будут бороться со многих сторон. Это происходит в Интернете, на улицах и в политике. И третье, что я также вижу в следующем году, - это множество редких героических историй. Нас так часто будут удивлять потрясающие, прекрасные повороты в мире, потому что, несмотря на весь хаос и разочарование, люди повсюду, кажется, снова и снова влюбляются в этот мир".

Доуи, бельгийский музыкант

Бельгийский музыкант Doowy надеется на сдвиг в сторону подлинных социальных связей.

"В 2025 году я бы хотел пожелать цифрового здоровья в гораздо лучшей форме, чем то, что мы имеем сейчас. Мы очень активны в социальных сетях, но не в реальности. Я бы хотел, чтобы мы действительно сосредоточились на наших друзьях. Я бы хотел, чтобы в новом году мы сосредоточились на наших настоящих социальных связях, а не на виртуальных. То есть, на том, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, а также стараться проявлять доброту по отношению друг к другу, пытаться придать нашим словам оттенки реальности, болтать за бокалом, а не прятаться за маленькими экранами с уже отработанным мнением".

Ньевес Эрреро, испанская журналистка и писательница

"Вот три моих пожелания на новый год. Первое: прекращение войн, войны в Украине, войны в Газе... слишком много жертв, слишком много боли, слишком много насилия. Во-вторых, я хотела бы поговорить о писателях, о нас как о движущей силе культуры. Прежде всего, я надеюсь, что мы все добьемся успеха в нашем творчестве, наших произведениях, продвижении гармонии. И в-третьих, я хотела бы поговорить о нас, женщинах. Я надеюсь, что женщины перестанут быть жертвами насилия в наших домах и проживут 2025 год в условиях равенства и уважения".

Пол Уотсон, канадский активист, защищающий права животных, основатель общества охраны природы Sea Shepherd

Пол Уотсон с оптимизмом смотрит на прекращение китобойного промысла и повышение осведомленности об окружающей среде.

"Мои прогнозы на 2025 год таковы: во-первых, я верю, что мы сможем прекратить исландский китобойный промысел. Во-вторых, я думаю, что это привлечет больше внимания к датским Фарерским островам, чтобы положить конец ужасному истреблению дельфинов и гринд. А еще мы окажем давление на Японию, чтобы она прекратила китобойный промысел. Если мы сделаем это, то мы одновременно остановим и норвежский китобойный промысел. И я думаю, что в 2025 году люди будут гораздо лучше понимать, как хрупка наша окружающая среда. Тот факт, что биоразнообразие и взаимозависимость сильно сокращаются, особенно в океане и изменение климата, один из главных факторов, способствующих этому. Поэтому в следующем году люди станут гораздо более активными".

Вим Вендерс, немецкий кинорежиссер

Вим Вендерс выражает обеспокоенность направлением мировой политики и климатом.

"Эта планета страдает неимоверно. И мы страдаем от того, что все идет не в том направлении. С точки зрения климата, все идет в одном и том же направлении. Что касается политики, то возвращаются старые идеи, которые уже не сработали, когда их применяли раньше. Национализм, который, как я думал, уже сходит со сцена, опять на подъеме. Если теперь каждая нация будет говорить "я первая", то это никуда не приведет. Идея Европы - это гораздо более красивая идея".