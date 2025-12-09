Предпринимателям нужна свобода выбора: Силиня после заседания Совета по развитию финансового сектора

Она отметила, что усиление конкуренции способствует повышению качества услуг и динамичности рынка.

Премьер-министр добавила, что в настоящее время высокие комиссионные для юридических лиц часто снижают гибкость при смене банка или перекредитовании, что ограничивает реальный выбор. "Поэтому сегодня на Совете по развитию финансового сектора я подчеркнула, что Министерство экономики, Министерство финансов, Банк Латвии и Ассоциация финансовой отрасли должны вместе работать над решениями, которые повысят мобильность и усилят конкуренцию между банками", - сказала Силиня.

По ее словам, предпринимателям нужна свобода выбора лучших финансовых услуг и возможность управлять своими финансами без лишних препятствий. "Сильная конкуренция означает лучшие условия, более низкие затраты и лучшую бизнес-среду", - сказала Силиня.

В марте Совет по развитию финансового сектора продолжит работу над конкретными решениями.